Un journaliste saoudien a raillé le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, après ses prestations décevantes contre la République démocratique du Congo en Coupe du monde 2026, tandis que son rival Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, brillait.

Le jour même où Messi guidait l’Argentine vers une victoire 3-0 contre l’Algérie, en inscrivant un hat-trick, Ronaldo restait muet et son équipe concédait un match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo lors de la première journée de la Coupe du monde.

Lors de l’émission « Dorina Ghir » sur la chaîne « Al-Saoudia », le journaliste saoudien Khaled Al-Shneef a commenté : « Malheureusement, aucune sélection arabe n’a gagné ; il n’y a eu aucune victoire arabe lors de cette première journée. »

Il a ajouté : « On note également les performances exceptionnelles de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland, tandis que Cristiano Ronaldo se repose sur ses lauriers. »

Il a conclu : « Il y a des livres sur le football, des encyclopédies entières, et puis il y a des joueurs qui transcendent tout cela ; Messi a mis un point final à la discussion, il a déjà tout accompli. »

Et de conclure : « Messi a 39 ans, et pourtant il réalise un triplé dès son premier match et devient le meilleur buteur du monde. Il a marqué l’histoire du football. »

Avec 16 buts, il rejoint ainsi l’Allemand Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, soit le double des 8 réalisations de Ronaldo dans la compétition.

Rappelons que la star argentine a mené son équipe nationale vers un troisième sacre mondial, le premier depuis 36 ans, lors de la Coupe du monde 2022, tandis que « CR7 » cherche encore à offrir à son pays un premier titre planétaire.