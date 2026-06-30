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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dans une vidéo, un journaliste saoudien affirme : « Le Maroc fait la fierté du monde arabe… Ils ont écrasé les Pays-Bas grâce à Bono. »

Pays-Bas vs Maroc
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Canada vs Maroc
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Y. Bounou
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Mexique
Canada
É.-U.

Les « Lions de l'Atlas » se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde

Un journaliste saoudien a félicité l’équipe du Maroc après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, aux dépens des Pays-Bas.

Les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, tôt ce mardi matin, après avoir dominé les Pays-Bas aux tirs au but, le score étant resté de 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Abdelrahman Al-Humaidi, animateur de l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », a déclaré : « La fierté des Arabes, le Maroc de la personnalité, de la combativité et de la domination, le Maroc du plaisir et de la joie, le Maroc de la combativité incarnée par la solidité de (Nassir) Mazraoui, l’esprit de (Issa) Diop et l’agilité d’ (Ezzedine) Ounahi ».

Il a ajouté : « Ils ont dominé les Néerlandais de bout en bout et les ont écrasés sous la poigne de Bono. Même Yassine, en repoussant cette tentative, est resté debout, à l’image des Marocains qui restent toujours debout en Coupe du monde, prêts à passer à l’étape suivante. Et la donne ne change pas : c’est toujours le Maroc. »

Rappelons que les Marocains disputeront les huitièmes de finale samedi prochain face au Canada, qualifié aux dépens de l’Afrique du Sud, sur la pelouse du stade NRG de Houston, aux États-Unis.

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