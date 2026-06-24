Un ancien international saoudien a salué le parcours de l’équipe du Maroc, qu’il voit capable d’atteindre la finale de la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Lions de l’Atlas ont déjà montré de solides performances lors des deux premières journées de la Coupe du monde : un match nul 1-1 face au Brésil, puis une victoire 1-0 contre l’Écosse, les plaçant à la deuxième place du groupe C, juste derrière les « danseurs de samba » à la différence de buts.

Ahmed Al-Harbi, ancien joueur d’Al-Hilal, a affirmé lors de son passage dans l’émission « Nadina » sur MBC 1 : « La rencontre face à Haïti est cruciale pour la sélection marocaine, car elle peut lui permettre d’atteindre sept points et de prendre la première place du groupe. »

Les « Lions de l’Atlas » défieront Haïti jeudi matin, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, au même moment où le Brésil croisera l’Écosse.

Al-Harbi a ajouté : « Tout le monde attend du Maroc qu’il confirme son parcours du Mondial 2022, voire mieux. Il ne faut donc pas faire match nul contre Haïti, car cela entamerait le moral de l’équipe. »

Il a ajouté : « Je pense que l’entraîneur (Mohamed) Wahbi envisage deux aspects : permettre aux joueurs de se reposer et donner l’occasion aux jeunes joueurs de participer dès le début. C’est un match important pour prouver que la sélection marocaine est capable d’aller loin. »

Il a conclu : « Je pense que le Maroc en est capable. Pourquoi ne pas atteindre la finale et remporter la Coupe du monde ? Cela paraît difficile, mais c’est cette équipe qui nous a donné de l’espoir. »

Les Lions de l’Atlas avaient déjà écrit l’histoire en atteignant les demi-finales du Mondial 2022 au Qatar, avant de céder face à la France puis la Croatie et de conclure à la quatrième place, réalisant ainsi le meilleur parcours arabe et africain de l’épreuve.