Un ancien international égyptien a raillé Mohamed Hani, arrière droit d’Al-Ahly et des Pharaons, suite à son erreur lors de la rencontre face à l’Australie en Coupe du monde 2026.

Vendredi, les Pharaons ont atteint pour la première fois de leur histoire les huitièmes de finale de la Coupe du monde en éliminant l’Australie aux tirs au but (1-1 après prolongation).

Le seul but australien a été inscrit contre son camp par Mohamed Hani, qui a ainsi marqué pour la deuxième fois dans ses propres filets dans cette édition de la Coupe du monde, après un premier contre-son-camp lors du match nul 1-1 face à la Belgique en phase de groupes.

Cette double bévue a provoqué l’ire d’Adel Abdelrahman, ancien joueur égyptien de renom, qui s’est exprimé à ce sujet dans l’émission « Dorina Ghir » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia » après la rencontre.

Abdelrahman a ironisé : « Il faudrait presque surveiller Mohamed Hani au sein de la sélection égyptienne, car il pourrait bien finir meilleur buteur de la Coupe du monde à ce rythme. »

Rappelons que Mohamed Hani est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer deux buts contre son camp lors d’une même édition, après le Bulgare Ivan Vostov, auteur d’une performance similaire contre la Hongrie et le Portugal en 1966.