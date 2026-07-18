Le journaliste et ex-gardien des Pharaons Ahmed Shobier a affirmé ce samedi que la proposition du président de la Fédération égyptienne de football et membre du bureau exécutif de la CAF, Hani Abu Rida, visant à élargir le nombre de clubs participants aux compétitions africaines, recueillait un soutien marqué des principales personnalités de l’instance continentale.

Dans son émission diffusée sur la chaîne égyptienne Al-Nahar, l’ancien gardien a précisé qu’une réunion du bureau exécutif de la CAF était initialement prévue vendredi pour débattre de cette proposition, mais qu’elle avait été reportée pour des raisons logistiques.

L’ancien gardien de but d’Al-Ahly a ajouté : « Bien que la réunion n’ait pas eu lieu, la plupart des membres de la CAF soutiennent cette proposition, qui bénéficie de l’appui de Motsepe (président de la CAF) et de M. Fawzi Lakjaâ (vice-président de la CAF et président de la Fédération marocaine). L’adoption de la mesure élargissant le nombre de clubs est attendue dans les prochains jours, qu’une nouvelle réunion soit organisée ou non. »

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Le texte prévoit d’accorder à certaines fédérations, dont celle d’Égypte, un siège supplémentaire dans chaque épreuve, ce qui porterait à trois le nombre de clubs engagés pour ces pays, tant en Ligue des champions qu’en Coupe de la Confédération ; le troisième club entrerait en compétition dès les tours préliminaires.

Choubir a confirmé que le dossier restait « d’actualité » au sein de la CAF et qu’une décision était attendue avant la publication du calendrier continental de la nouvelle saison.



