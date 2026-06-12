L’ancienne star du football jordanien place le Maroc parmi les favoris de la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Lions de l’Atlas aborderont cette édition moins de quatre ans après leur exploit historique au Mondial 2022, où ils sont devenus la première nation arabe et africaine à atteindre les demi-finales, avant de conclure la compétition à la quatrième place.

Raafat Ali, ancienne star du football jordanien, a déclaré lors d’une interview à l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 » : « Si je devais absolument désigner un vainqueur pour la Coupe du monde 2026, ce serait une sélection arabe, et plus précisément le Maroc. »

Il a ajouté : « L’essentiel est de représenter et d’honorer les Arabes, et qu’une équipe ou un joueur parvienne à rendre les Arabes heureux. J’espère que l’équipe du Maroc remportera la Coupe du monde. »

Il anticipe également que la Norvège pourrait être la surprise du tournoi, tandis que le Portugal risquerait de décevoir ses supporters.

Rappelons que cette édition verra pour la première fois la participation de huit sélections arabes, conséquence de l’élargissement du tournoi de 32 à 48 équipes.