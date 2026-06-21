La légende du Liverpool FC a salué le championnat saoudien, indiquant que c’est Al-Hilal qu’il suit avec le plus d’intérêt dans cette compétition.

L’ancien gardien de Liverpool, l’Espagnol Pepe Reina, a confié lors d’une interview à l’émission « Dorina Ghir » sur la chaîne « Al-Saoudia » : « Je suis le championnat saoudien depuis la révolution footballistique qu’il a connue, et je peux attester qu’il s’est considérablement amélioré en très peu de temps. »

Interrogé sur son équipe de cœur, il a expliqué : « Si je devais soutenir un club, ce serait Al-Hilal, par amitié pour Kalidou Koulibaly. »

Les deux hommes ont évolué ensemble à Naples de 2015 à 2018, avant que Reina ne rejoigne le Milan AC et que Koulibaly ne poursuive sa carrière en Italie jusqu’à son départ pour Chelsea en 2022, puis vers le club saoudien l’année d’après.

Rappelons que Reina, figure emblématique du Liverpool FC où il a évolué de 2005 à 2013, a ensuite porté les couleurs de Naples, puis de plusieurs autres clubs européens avant de mettre un terme à sa carrière à Côme durant l’été 2025.