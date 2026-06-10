Dans une vidéo récente, une ancienne star saoudienne affirme : « J’ai privé Zidane du titre de meilleur joueur de la Coupe du monde ! »

Fouad Anwar, ancienne star du football saoudien, affirme avoir empêché la légende française Zinédine Zidane de remporter le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde à l’époque.

L’Arabie saoudite avait quitté la Coupe du monde 1998 dès le premier tour, terminant dernière du groupe C avec un seul point, récolté grâce à un match nul et deux défaites, dont une 4-0 contre la France lors de la deuxième journée.

Malgré cette défaite cuisante, les Saoudiens ont obtenu l’expulsion de Zidane en seconde période, suite à un tacle appuyé sur Fouad Anwar.

Anwar a confié aux chaînes sportives saoudiennes : « Je n’aurais pas souhaité que Zidane soit expulsé face à nous ; j’aurais préféré que la sanction touche un autre joueur français, car nous étions nous aussi réduits à dix. »

« Zidane était un joueur extraordinaire, mais il a été malchanceux : il n’a pas été désigné meilleur joueur du tournoi à cause de moi, ou plus précisément à cause de ce carton rouge », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les raisons de cette exclusion, il a expliqué : « Le sélectionneur m’avait ordonné de suivre Zidane dès qu’il passait la ligne médiane et de le coller où qu’il aille. J’ai appliqué la consigne à la lettre, ce qui l’a fait sortir de ses gonds. »

Rappelons que, finalement, c’est Ronaldo qui a été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 1998, malgré la défaite du Brésil en finale contre la France (3-0).