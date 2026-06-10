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Dans une vidéo récente, une ancienne star saoudienne affirme : « J’ai privé Zidane du titre de meilleur joueur de la Coupe du monde ! »

Z. Zidane
Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
Coupe du monde
France vs Sénégal
France
Sénégal
France
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.
Sénégal

Un incident marquant a impliqué Zinédine Zidane lors de la Coupe du monde.

Fouad Anwar, ancienne star du football saoudien, affirme avoir empêché la légende française Zinédine Zidane de remporter le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde à l’époque.

L’Arabie saoudite avait quitté la Coupe du monde 1998 dès le premier tour, terminant dernière du groupe C avec un seul point, récolté grâce à un match nul et deux défaites, dont une 4-0 contre la France lors de la deuxième journée.

Malgré cette défaite cuisante, les Saoudiens ont obtenu l’expulsion de Zidane en seconde période, suite à un tacle appuyé sur Fouad Anwar.

Anwar a confié aux chaînes sportives saoudiennes : « Je n’aurais pas souhaité que Zidane soit expulsé face à nous ; j’aurais préféré que la sanction touche un autre joueur français, car nous étions nous aussi réduits à dix. »

« Zidane était un joueur extraordinaire, mais il a été malchanceux : il n’a pas été désigné meilleur joueur du tournoi à cause de moi, ou plus précisément à cause de ce carton rouge », a-t-il ajouté.

Coupe du monde
Arabie Saoudite crest
Arabie Saoudite
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Sénégal
SEN

Interrogé sur les raisons de cette exclusion, il a expliqué : « Le sélectionneur m’avait ordonné de suivre Zidane dès qu’il passait la ligne médiane et de le coller où qu’il aille. J’ai appliqué la consigne à la lettre, ce qui l’a fait sortir de ses gonds. »

Rappelons que, finalement, c’est Ronaldo qui a été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 1998, malgré la défaite du Brésil en finale contre la France (3-0).

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