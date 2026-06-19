Avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, un supporter brésilien a imaginé une ruse surprenante pour préserver la « Seleção » de la fameuse « malédiction de Rocky » qui plane sur Philadelphie : il a habillé la statue du boxeur légendaire avec le maillot de son rival historique… l'Albiceleste !

Le Lincoln Financial Stadium s’apprête à accueillir, samedi matin, la rencontre entre le Brésil et Haïti, comptant pour la deuxième journée du groupe 3 de la Coupe du monde organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les Auriverdes, contraints au partage des points (1-1) face au Maroc lors de leur entrée en lice, n’ont qu’un objectif : écraser Haïti pour prendre seuls la tête du groupe. Les Haïtiens, eux, restent bloqués en bas du classement, bredouilles après leur défaite initiale 1-0 contre l’Écosse.

Mais, ce jeudi, tous les regards se sont détournés du terrain pour se porter sur les marches du Musée des Beaux-Arts de Philadelphie, où trône la statue de « Rocky Balboa », incarnée par Sylvester Stallone. Un supporter brésilien a donc décidé d’inverser la tradition : au lieu d’habiller la statue du maillot auriverde et de risquer le mauvais œil, il lui a enfilé celui de l’Albiceleste, espérant ainsi détourner la « malédiction » vers son rival de toujours.

Mais qu’est-ce que la « malédiction de Rocky » qui fait trembler Philadelphie ?

Selon la légende locale, tout club dont les couleurs sont apposées sur la statue perd immanquablement son prochain match. La liste des victimes, longue et effrayante, inclut plusieurs favoris du Super Bowl, ainsi que des équipes de baseball et de basket.

Les fans des Vikings du Minnesota, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et de San Francisco en ont fait les frais, battus après avoir orné la statue, au grand plaisir des moqueries locales.

La situation a même poussé le ministère du Tourisme de Pennsylvanie à publier un communiqué ironique mettant en garde les délégations du Brésil, d’Haïti, de la France, de l’Irak, de Curaçao, de la Croatie et du Ghana contre ce « phénomène bien documenté ».

Le communiqué précisait : « La Pennsylvanie vous réserve un accueil chaleureux… En tant qu’hôtes généreux, nous tenons à vous informer de la malédiction de la statue de Rocky. »

La dernière victime en date : l’Équateur.

L’avertissement n’est pas tombé du ciel : quelques jours plus tôt, des milliers d’Équatoriens s’étaient massés sur les marches du musée, drapeaux en berne et maillot floqué aux couleurs de la Tri, pour habiller la statue. Résultat : une défaite fatale 1-0 face à la Côte d’Ivoire, sur un but en toute fin de match, qui propulse l’Équateur au panthéon des victimes de la « malédiction ».

La ruse d’un supporter brésilien suffira-t-elle à détourner le mauvais œil vers l’Argentine, qui ne jouera même pas à Philadelphie ? Ou « Rocky » démasquera-t-il la supercherie et punira-t-il la Seleção ?