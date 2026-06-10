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Georgios Donis Saudi Arabia 2026Getty Images

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Dans une vidéo récente, Sami Al-Jaber affirme que l’engagement de Donis est l’un des meilleurs choix effectués par la sélection saoudienne ces dernières années

G. Donis
Arabie Saoudite vs Uruguay
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Grèce
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.

À moins de deux mois de la Coupe du monde, la sélection algérienne a officialisé la nomination de l’entraîneur grec.

Sami Al-Jaber, légende du football saoudien, a salué la nomination du Grec Giorgos Donis au poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Arabie saoudite, en remplacement du Français Hervé Renard, estimant qu’il s’agissait l’une des meilleures décisions prises ces dernières années.

Nommé en avril dernier, à moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, le technicien hellène a remplacé Hervé Renard, critiqué pour ses résultats décevants.

« Le recrutement de Donis a été l’une des meilleures décisions prises par la Fédération saoudienne de football ces dernières années, et cela a demandé beaucoup d’audace », a déclaré Al-Jaber lors d’une interview à l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 ».

Il a toutefois tempéré les attentes : « Donis n’a pas de baguette magique pour nous qualifier directement pour les huitièmes de finale, car notre groupe est très relevé, avec l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert. »

Sur le plan organisationnel, il salue la nomination de Fahd Al-Mufarrij au poste de directeur général : « C’est un homme intelligent qui a marqué de son empreinte le club d’Al-Hilal pendant son mandat. Cela prouve que la sélection saoudienne s’appuie désormais sur une structure professionnelle. »

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Il a conclu : « Les matchs amicaux ne reflètent pas tout à fait la réalité, mais il y a un grand optimisme. Lors de la rencontre face au Sénégal, l’équipe saoudienne a mis en œuvre des passes courtes, un jeu organisé et un bloc compact au pressing, ce qui constituent de très bons indicateurs à ce stade. »

Rappelons que l’Arabie saoudite dispute la Coupe du monde pour la septième fois. Elle figure dans le groupe H avec l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert, et entamera la compétition mardi prochain face à la sélection latino-américaine.

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