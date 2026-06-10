Dans une vidéo récente, Mendy estime que l’équipe nationale saoudienne a le potentiel pour aller loin dans la Coupe du monde, tout en confessant qu’il préfère éviter de la croiser sur sa route

Le gardien sénégalais Édouard Mendy, qui évolue à Al-Ahly, a salué le niveau de l’équipe d’Arabie saoudite tout en confessant qu’il préférerait ne pas la recroiser lors de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette déclaration intervient après le match amical disputé tôt ce mercredi matin.

Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0) lors du troisième et dernier match amical de l’Arabie saoudite avant la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Au micro de l’émission « Nadina » sur MBC 1, il a confié : « Ce match de haut niveau a parfaitement conclu notre stage de préparation, et ce partage constitue un résultat positif pour nous. »

« Nous avons affronté une équipe très forte. Nous savions qu’ils avaient un nouvel entraîneur et une nouvelle vision. Ils nous ont causé beaucoup de problèmes, ils ont très bien maîtrisé le ballon et auraient pu marquer deux ou trois buts en première mi-temps. »

Il a conclu : « L’équipe d’Arabie saoudite est de grande qualité. Je leur ai dit qu’en croyant en eux-mêmes, ils pouvaient réaliser un excellent tournoi. Je leur souhaite donc bonne chance et j’espère ne pas les croiser pendant la compétition. »

Il conclut : « J’ai quelques frères dans l’équipe saoudienne, ils ont tout pour aller loin, et je le dis en toute sincérité. »

Rappelons que l’équipe saoudienne participe à la Coupe du monde pour la septième fois. Elle figure dans le groupe H avec l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert, et entamera la compétition mardi prochain face à la sélection latino-américaine.

De son côté, le Sénégal figure dans le groupe I, en compagnie de la France, de la Norvège et de l’Irak, et entamera sa compétition face aux Bleus mardi prochain.