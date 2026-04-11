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Dans une vidéo récente, João Neves surprend Ronaldo : « Il n'est pas le meilleur au Portugal, ni en championnat saoudien ! »

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É.-U.

Un joueur du Paris Saint-Germain surprend « la fusée de Madère »

Le milieu portugais João Neves, pensionnaire du Paris Saint-Germain, a surpris son aîné Cristiano Ronaldo en omettant de le citer comme meilleur joueur de la Ligue saoudienne Roshen ou de la sélection portugaise.

Interrogé sur les meilleurs joueurs des différents championnats, dont la Saudi Pro League, ainsi que sur les cadres de la sélection portugaise, le milieu de terrain n’a pas inclus son capitaine, surnommé le « Brésil de l’Europe », dans ses réponses.

Il a désigné son compatriote João Félix, qui évolue à l’Al-Nassr, comme meilleur élément du championnat saoudien, le qualifiant de « magicien ».

Interrogé sur le meilleur élément de la sélection portugaise, il a expliqué : « C’est compliqué, car j’ai déjà cité des joueurs portugais parmi les meilleurs de la Premier League et de la Serie A, mais je vais me choisir moi-même. »

À lire aussi : Clarification officielle... Ronaldo a-t-il manqué 6 buts lors de son parcours historique du millénaire ?

Au passage, le milieu parisien place l’Argentin Lionel Messi, capitaine de l’Inter Miami et rival historique de CR7, en tête de la MLS.

Neves côtoie Ronaldo et João Félix en sélection depuis environ deux ans et demi, précisément depuis octobre 2023, moment où il a été convoqué pour la première fois grâce à ses performances remarquables avec Benfica.

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