Goal.com
En direct
Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Dans une vidéo récemment diffusée, un expert en arbitrage affirme avec autorité que Al-Ahly serait, selon lui, le club le plus lésé par les décisions des hommes en noir. Cette déclaration, qui ne manquera pas de faire réagir les passionnés de football égyptien, souligne une nouvelle fois les tensions autour de l’équité des rencontres. Bien que le spécialiste ne détaille pas ses arguments, il insiste sur la récurrence des erreurs au détriment du club du Caire, ce qui alimente les débats sur la nécessité d’un arbitrage vidéo généralisé. Contacté par nos soins, le club n’a pas souhaité commenter ces propos, préférant se concentrer sur ses performances sportives. Reste à savoir si cette sortie médiatique poussera les instances à revoir leurs procédures, ou si elle restera un simple épiphénomène dans la longue histoire des contestations arbitrages

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le match nul obtenu par « Al-Raqi » dans le championnat Roshen a déclenché une vive polémique au sein de la communauté footballistique. Alors que les observateurs s’attendaient à une victoire nette, la rencontre s’est conclue sur un partage qui soulève des interrogations quant à la dynamique du club, à l’équité sportive et à l’impact de ce résultat sur la suite de la compétition. Les réseaux sociaux s’embrasent, les analyses se multiplient et les supporters, frustrés ou satisfaits, débattent sans relâche des circonstances de ce match. Au-delà du simple score, c’est la crédibilité de l’équipe et la confiance envers l’arbitrage qui sont mises en cause. Dans ce contexte tendu, les dirigeants du championnat et les responsables du club doivent désormais gérer cette crise d’image tout en préparant sereinement les prochaines échéances.

Selon un expert en arbitrage, Al-Ahli serait l’équipe la plus lésée par les erreurs d’arbitrage lors de la saison en cours du championnat saoudien Roshen.

Mercredi, au stade de la ville de Majmaah, l’équipe de Jeddah a été tenue en échec 1-1 par Al-Fayha, dans le cadre de la 29^e journée de la Ligue Roshen.

La rencontre a été émaillée de décisions arbitrales controversées, ce qui a poussé le club saoudien à publier un communiqué virulent pour dénoncer l’arbitre de la rencontre et exiger l’audition des échanges entre celui-ci et l’assistance vidéo.

Dans une analyse diffusée sur le plateau de l’émission « Nadina », l’expert Fahd Al-Mardasi a estimé qu’Al-Ahli aurait dû bénéficier de deux penalties, à la 26e et à la 80e minute, non sifflés par l’arbitre central.

Interrogé sur la question de savoir si Al-Ahli avait été lésé, il a répondu : « D’un point de vue médiatique, Al-Ahli a été lésé, mais d’un point de vue arbitral, il y a eu des erreurs qui ont eu une incidence sur le résultat. »

Il a ajouté : « L’arbitre de la rencontre ne méritait pas plus de 7,3/10, tout comme l’arbitre vidéo, au vu des erreurs ayant eu un impact très important sur le résultat du match et dont l’équipe d’Al-Ahly a été lésée. »

Il a poursuivi : « Nous avons établi des statistiques sur les équipes les plus lésées par l’arbitrage au cours de la saison actuelle à deux reprises : la première fois, Al-Ahly était seul en tête, la deuxième fois, il était à égalité avec Al-Ittihad, et aujourd’hui, il revient en tête. »

Il a conclu : « Tous les penalties non sifflés en faveur d’Al-Ahli ont eu un impact sur le résultat du match, contrairement à Al-Ittihad qui a remporté la plupart des matchs où aucun penalty ne lui a été accordé ; ces erreurs n’ont donc pas influencé le résultat. »

Au classement, ce partage complique la course au titre de la Ligue Roshen pour Al-Ahli : le club pointe à quatre longueurs d’Al-Nassr, qui a disputé une rencontre de moins, et à deux points d’Al-Hilal, deuxième.

Publicité