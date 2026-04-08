Selon un expert en arbitrage, Al-Ahli serait l’équipe la plus lésée par les erreurs d’arbitrage lors de la saison en cours du championnat saoudien Roshen.

Mercredi, au stade de la ville de Majmaah, l’équipe de Jeddah a été tenue en échec 1-1 par Al-Fayha, dans le cadre de la 29^e journée de la Ligue Roshen.

La rencontre a été émaillée de décisions arbitrales controversées, ce qui a poussé le club saoudien à publier un communiqué virulent pour dénoncer l’arbitre de la rencontre et exiger l’audition des échanges entre celui-ci et l’assistance vidéo.

Dans une analyse diffusée sur le plateau de l’émission « Nadina », l’expert Fahd Al-Mardasi a estimé qu’Al-Ahli aurait dû bénéficier de deux penalties, à la 26e et à la 80e minute, non sifflés par l’arbitre central.

Interrogé sur la question de savoir si Al-Ahli avait été lésé, il a répondu : « D’un point de vue médiatique, Al-Ahli a été lésé, mais d’un point de vue arbitral, il y a eu des erreurs qui ont eu une incidence sur le résultat. »

Il a ajouté : « L’arbitre de la rencontre ne méritait pas plus de 7,3/10, tout comme l’arbitre vidéo, au vu des erreurs ayant eu un impact très important sur le résultat du match et dont l’équipe d’Al-Ahly a été lésée. »

Il a poursuivi : « Nous avons établi des statistiques sur les équipes les plus lésées par l’arbitrage au cours de la saison actuelle à deux reprises : la première fois, Al-Ahly était seul en tête, la deuxième fois, il était à égalité avec Al-Ittihad, et aujourd’hui, il revient en tête. »

Il a conclu : « Tous les penalties non sifflés en faveur d’Al-Ahli ont eu un impact sur le résultat du match, contrairement à Al-Ittihad qui a remporté la plupart des matchs où aucun penalty ne lui a été accordé ; ces erreurs n’ont donc pas influencé le résultat. »

Au classement, ce partage complique la course au titre de la Ligue Roshen pour Al-Ahli : le club pointe à quatre longueurs d’Al-Nassr, qui a disputé une rencontre de moins, et à deux points d’Al-Hilal, deuxième.