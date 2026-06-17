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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dans une vidéo, Pauleta déclare : « Nous sommes fiers de Cristiano Ronaldo, et je me réjouis qu’il ait battu mon record. »

C. Ronaldo
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É.-U.

« El Don » a entamé son sixième parcours en Coupe du monde

Paolita, légende du football portugais, a exprimé sa fierté envers son compatriote Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, se disant ravi de voir le record national qu’il détenait tomber sous les coups de boutoir de la star.

Paolita détenait le record de buts avec 47 réalisations jusqu’en novembre 2013, avant que Ronaldo ne le dépasse pour atteindre, à ce jour, 143 buts sous le maillot du « Brésil de l’Europe ».

Interrogé par la chaîne qatarie beIN Sports, il a confié : « Je suis extrêmement heureux de ce que j’ai accompli avec la sélection portugaise. »

« J’espère qu’il marquera encore beaucoup de buts, a-t-il ajouté. Bien sûr, il a battu un record dont j’étais fier, mais c’est l’un des meilleurs joueurs du monde et il aime battre des records. »

Et de conclure : « C’est pourquoi il a réussi à battre mon record en sélection, mais je suis heureux d’être le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe du Portugal à ce jour, et nous, les Portugais, sommes fiers de Ronaldo. »

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Mercredi, Ronaldo a entamé sa sixième Coupe du monde avec le Portugal, lors d’un match contre la République démocratique du Congo, comptant pour la première journée du groupe 11, qui comprend également l’Ouzbékistan et la Colombie.

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