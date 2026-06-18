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Saudi Arabia v Puerto Rico - International FriendlyGetty Images Sport

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Dans une vidéo, Mandash répond aux critiques uruguayennes et affirme : « Notre objectif est de battre l’Espagne. »

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
S. Mandash
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.

« Les Verts » sont sous le feu des critiques après leur match nul lors de la première journée de la Coupe du monde.

Sultan Mandash, joueur de l’équipe nationale d’Arabie saoudite, a répondu aux critiques visant les « Verts » après le match nul 1-1 contre l’Uruguay, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026.

Les coéquipiers de Mandash ont entamé leur parcours mondial par un match nul 1-0 face à l’Uruguay, mardi au Hard Rock Stadium de Miami (États-Unis), lors de la première journée de la phase de groupes.

Les coéquipiers de Mandash ont toutefois essuyé des critiques pour leur retrait défensif en seconde période, qui a permis à l’Uruguay de revenir au score alors que les Saudiens menaient 1-0 à la mi-temps.

Dans une interview accordée au quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, le milieu de terrain a défendu le bilan de son équipe : « Je l’ai déjà dit : nous avons affronté une grande nation du football et un point vaut toujours mieux que rien. Il nous reste deux matchs et nous croyons encore à la qualification. »

Il a ajouté : « Nous sommes prêts, nous avons tiré les enseignements du dernier match. Notre ambition est de nous qualifier et de remporter les deux rencontres restantes pour faire plaisir à nos supporters. »

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Espagne
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Arabie saoudite
KSA

Dimanche, les Saoudiens défieront l’Espagne au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis) pour la 2^e journée du groupe.

Rappelons que toutes les sélections du groupe H totalisent pour l’instant un point, suite aux matchs nuls 1-1 entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, et 0-0 entre l’Espagne et le Cap-Vert.

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