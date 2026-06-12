Ali Reza Jahanbakhsh, capitaine de la sélection iranienne, a relaté un face-à-face aussi imprévu que potentiellement dangereux avec un groupe armé au Mexique. La situation, qui risquait de tourner au vinaigre, s’est dénouée lorsque son identité a été révélée, retournant l’issue du face-à-face en sa faveur.

Le capitaine iranien ne s’attendait pas à ce que sa nationalité devienne son sésame lors d’un banal voyage touristique au Mexique, quelques mois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

En vacances dans la station balnéaire de Tulum, le capitaine s’est retrouvé face à un groupe de hommes armés et masqués qui ont immédiatement changé d’attitude dès qu’ils ont appris son identité.

Dans une vidéo largement diffusée, il raconte qu’il était accompagné d’un ami lorsque plusieurs individus cagoulés, qu’il qualifie de « trafiquants de drogue », leur ont barré la route et exigé de les fouiller sous la menace d’une arme.

Il raconte : « Nous n’avions rien du tout ; je revenais des Pays-Bas. L’un des malfrats m’a demandé : “D’où viens-tu ?” J’ai répondu : “Des Pays-Bas.” Puis mon ami a lancé : “Dis-lui Iran.” Le braqueur a alors fouillé mon ami qui avait dit “Iran”, a ri et a conclu : “Iran ? Allez, dégagez.” »

Le capitaine a alors plaisanté : « Visiblement, les gangs mexicains portent les Iraniens dans leur cœur. »

Cet épisode survient alors que la sélection iranienne se prépare à disputer la phase finale de la Coupe du monde pour la septième fois de son histoire (après 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 et 2022), sans jamais avoir franchi le cap du premier tour.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a placé l’Iran dans le groupe 7 aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de la Belgique et de l’Égypte. L’équipe doit disputer ses premiers matchs à Los Angeles, avant de se rendre à Seattle pour affronter l’Égypte entre le 15 et le 26 juin prochain.

La Fédération iranienne avait envisagé un stage dans l’État américain de l’Arizona, mais elle a dû se replier sur la ville mexicaine de Tijuana, à la frontière, en raison des restrictions américaines et des problèmes de visas rencontrés par la délégation.

Selon ce nouveau plan, l’équipe se rendra aux États-Unis pour chaque match, puis regagnera son camp de base au Mexique après chaque rencontre.