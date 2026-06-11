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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dans une vidéo, Infantino surprend l’Europe : « Le Qatar est le meilleur pays organisateur de l’histoire de la Coupe du monde. »

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Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, a salué l'organisation par le Qatar de la Coupe du monde 2022.

« Je suis conscient des défis que cette édition a rencontrés », a-t-il déclaré à BeIN Sports en marge de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il a ajouté : « C’est un honneur d’être présent dans ce stade historique de Mexico, qui a vu les sacres de Pelé et de Maradona. »

« Plus de 6 milliards de personnes suivent la Coupe du monde et, pour l’instant, tout se passe parfaitement bien », a-t-il ajouté.

Il a souligné : « Le comité d’organisation a fait tout son possible pour que tout se passe bien, et nous avons résolu les problèmes qui se posent lors de cette édition. »

Il a ajouté : « Le meilleur pays à avoir accueilli la Coupe du monde ? Le Qatar. Quant à l’édition actuelle, elle sera historique, car de nombreuses équipes peuvent remporter le titre, et peut-être qu’une formation que l’on n’attendait pas sera couronnée. »

En 23 éditions, l’Europe a accueilli la Coupe du monde à 11 reprises, la dernière fois en 2018 en Russie.

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