Dans une vidéo, Hussein Abdelghani affirme : « Le Maroc porte les espoirs de tous les Arabes, et l’équipe d’Algérie lui ressemble. »

L’ancien international saoudien Hussein Abdulghani a exprimé son soutien à l’équipe du Maroc, qu’il présente comme le porte-étendard des aspirations arabes pour la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Lions de l’Atlas aborderont cette édition moins de quatre ans après leur exploit historique au Mondial 2022, où ils sont devenus la première nation arabe et africaine à atteindre les demi-finales, avant de conclure la compétition à la quatrième place.

Invité de l’émission « Nadina » sur MBC 1, il a déclaré : « J’ai un message pour l’équipe du Maroc : ses joueurs doivent savoir que tous les Arabes, et pas seulement les Marocains, placent leurs espoirs en eux. »

Il a ajouté : « Ils nous ont donné de l’espoir grâce à leur performance lors de la dernière Coupe du monde ; leur quatrième place nous a donné de grands espoirs, et les attentes à leur égard ont changé. »

Logée dans le groupe C, la sélection marocaine affrontera le Brésil, l’Écosse et Haïti, avec un premier match face aux Sud-Américains dès dimanche prochain.

La légende saoudienne a par ailleurs salué le potentiel de l’Algérie, dont il souligne qu’elle possède, à l’image du Maroc, de grands talents répartis dans les meilleurs championnats européens.

Il a ajouté : « L’équipe d’Algérie possède, tout comme le Maroc, des joueurs de haut niveau qui brillent dans les meilleurs championnats et disposent d’un potentiel capable de les mener loin dans la compétition. »

Il a ajouté : « La possibilité pour les meilleures troisièmes de se qualifier offre aux équipes une chance de passer sans trop de difficultés, même si les adversaires du groupe ne sont pas faciles. »

Rappelons que l’Algérie évoluera dans le groupe 10, en compagnie de l’Argentine, de l’Autriche et de la Jordanie, et qu’elle entamera la compétition mercredi prochain, très tôt, face au champion du monde en titre.