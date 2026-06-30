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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dans une vidéo, Hussein Abdelghani affirme : « Le Maroc est devenu un adversaire redoutable… et la sélection néerlandaise l’a craint. »

Pays-Bas vs Maroc
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Arabie saoudite
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É.-U.
Arabie saoudite

Une star du football saoudien a commenté la qualification des « Lions de l’Atlas » pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Hussein Abdulghani, ancienne star du football saoudien, a salué la sélection marocaine après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, aux dépens des Pays-Bas.

Les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour les huitièmes de finale tôt ce mardi, après avoir dominé les Pays-Bas aux tirs au but, suite à un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Dans une interview accordée à l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », il a déclaré : « Depuis le début de la Coupe du monde, nous nous attendions à cela de la part d’une équipe qui possède un immense potentiel, un état d’esprit de gagnant et une grande confiance en elle, comme l’équipe du Maroc. »

Il a ajouté : « Nous avons assisté à une rencontre exceptionnelle de la part de l’équipe du Maroc, qui a tenu tête aux Pays-Bas. Elle est désormais considérée comme un adversaire à part entière et non plus comme un simple participant. Ce qui s’est passé n’a surpris personne parmi ceux qui suivent le football et le comprennent bien. »

Il a ajouté : « L’équipe du Maroc a joué selon son style, tandis que c’est au contraire l’équipe des Pays-Bas qui a modifié son approche, adoptant un jeu défensif dès le début du match, dominée par la prudence, le respect, voire la crainte face à l’équipe du Maroc. »

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Et il a conclu : « Nous avons assisté à un recul inhabituel de la part de l’équipe des Pays-Bas, ainsi qu’à une supériorité psychologique et technique des joueurs marocains sur leurs homologues néerlandais sur le terrain. »

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