Hussein Abdulghani, figure emblématique de l’Al-Ahli, a exprimé sa vive colère à l’égard de l’arbitrage de la rencontre face à Al-Fayha, comptant pour la 29ᵉ journée du championnat saoudien Roshen. Selon l’icône du club, son équipe a été clairement lésée par les décisions de l’homme en noir, un constat qui a suscité un vif émoi au sein de la délégation rouge et blanc.

Les Rouge et Blanc ont été contraints au partage des points (1-1) mercredi soir au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée de Saudi Pro League.

Le match a été émaillé de décisions arbitrales controversées, poussant le club saoudien à publier un communiqué musclé pour exiger la transparence sur les échanges entre l’arbitre central et son assistant vidéo.

« Ce qui est arrivé à Al-Ahli relève de la catastrophe, a-t-il tonné sur le plateau de l’émission “Nadina”. Depuis le début de la saison, l’équipe se prépare avec sérieux et livre des performances de haut niveau, puis on lui vole son droit de concourir, qu’il s’agisse d’une erreur volontaire ou non. »

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Il a ajouté : « Je reproche à la direction de l’Al-Ahly de ne pas avoir demandé que des arbitres étrangers officient lors de ce match au détriment du club, car l’équipe dispute des rencontres qui s’apparentent à des finales ; l’arbitrage doit donc être à la hauteur de la responsabilité. »

Il a poursuivi : « Je pense qu’Al-Ahly a été sacrifié, et l’équipe a été victime de nombreuses erreurs tout au long de la saison, ce qui génère une certaine pression sur les joueurs et leur donne le sentiment qu’ils ne sont pas traités équitablement. »

Il conclut : « Al-Ahli s’est vu voler le match. Même si la performance technique n’a pas été à la hauteur des attentes, deux penalties n’ont pas été sifflés. On peut discuter du premier, mais le second est incontestable. »

Ce point du match nul complique singulièrement la course au titre de Roshen pour Al-Ahli, qui pointe désormais à quatre longueurs d’Al-Nasr, ayant disputé une rencontre de moins, et à deux unités d’Al-Hilal, deuxième au classement.