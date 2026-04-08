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Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Dans une vidéo diffusée peu après le coup de sifflet final, l’ancien international saoudien Hussein Abdelghani a livré un constat sans appel sur la défaite de l’Al-Ahly face à Al-Fayha. Pour lui, le club égyptien a été « massacré » durant la rencontre, et le résultat final relève d’une véritable « catastrophe ». Ces propos, teintés d’émotion mais aussi d’une profonde connaissance du jeu, résument à eux seuls l’ampleur de la surprise et la violence du choc pour les supporters, les joueurs et le staff technique. Alors que les images montrent encore les moments clés du match, l’analyse d’Abdelghani vient rappeler que, parfois, le football réserve des scénarios imprévisibles où le favori peut, en quelques actions, voir ses espoirs anéantis

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

La légende « Al-Raqi » s’en prend avec virulence à l’arbitrage. Dans des propos recueillis à l’issue de la rencontre, la figure emblématique du club a exprimé sa profonde frustration face aux décisions des officiels, estimant que certaines d’entre elles ont pénalement affecté le cours du match. « Al-Raqi », dont la carrière est ponctuée de nombreux succès, n’a pas caché son indignation, pointant du doigt une partialité présumée qui, selon lui, ne saurait entacher l’intégrité du championnat. Ses déclarations, relayées par plusieurs médias spécialisés, devraient alimenter les débats au sein de la sphère footballistique et pourraient même inciter les instances à revoir leurs procédures de désignation des arbitres. Pour autant, l’ancien international rappelle que le sport reste avant tout une affaire d’engagement et de respect, invitant joueurs et supporters à garder leur sang-froid malgré les décisions contestées.

Hussein Abdulghani, figure emblématique de l’Al-Ahli, a exprimé sa vive colère à l’égard de l’arbitrage de la rencontre face à Al-Fayha, comptant pour la 29ᵉ journée du championnat saoudien Roshen. Selon l’icône du club, son équipe a été clairement lésée par les décisions de l’homme en noir, un constat qui a suscité un vif émoi au sein de la délégation rouge et blanc.

Les Rouge et Blanc ont été contraints au partage des points (1-1) mercredi soir au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée de Saudi Pro League.

Le match a été émaillé de décisions arbitrales controversées, poussant le club saoudien à publier un communiqué musclé pour exiger la transparence sur les échanges entre l’arbitre central et son assistant vidéo.

« Ce qui est arrivé à Al-Ahli relève de la catastrophe, a-t-il tonné sur le plateau de l’émission “Nadina”. Depuis le début de la saison, l’équipe se prépare avec sérieux et livre des performances de haut niveau, puis on lui vole son droit de concourir, qu’il s’agisse d’une erreur volontaire ou non. »

À lire aussi : En vidéo, un expert en arbitrage affirme qu’Al-Ahly est le club le plus lésé.

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Il a ajouté : « Je reproche à la direction de l’Al-Ahly de ne pas avoir demandé que des arbitres étrangers officient lors de ce match au détriment du club, car l’équipe dispute des rencontres qui s’apparentent à des finales ; l’arbitrage doit donc être à la hauteur de la responsabilité. »

Il a poursuivi : « Je pense qu’Al-Ahly a été sacrifié, et l’équipe a été victime de nombreuses erreurs tout au long de la saison, ce qui génère une certaine pression sur les joueurs et leur donne le sentiment qu’ils ne sont pas traités équitablement. »

Il conclut : « Al-Ahli s’est vu voler le match. Même si la performance technique n’a pas été à la hauteur des attentes, deux penalties n’ont pas été sifflés. On peut discuter du premier, mais le second est incontestable. »

Ce point du match nul complique singulièrement la course au titre de Roshen pour Al-Ahli, qui pointe désormais à quatre longueurs d’Al-Nasr, ayant disputé une rencontre de moins, et à deux unités d’Al-Hilal, deuxième au classement.

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