Dans une vidéo diffusée avant la rencontre face à l’Arabie saoudite, Kubarsi tacle sévèrement ses homologues espagnols

D’un ton posé et empreint d’une ambition débordante, Pau Cubarsi a fait le point avant la rencontre très attendue entre l’Espagne et l’Arabie saoudite.

Le jeune défenseur de la Roja n’a pas éludé ses responsabilités après le match nul décevant face au Cap-Vert ; il a au contraire critiqué la prestation lors de ce premier acte, plaçant la barre encore plus haut : « Nous devons faire preuve de plus d’agressivité et d’ambition devant le but face à l’Arabie saoudite… et nous devons franchir un cap. »

Les champions d’Europe préparent ainsi leur rendez-vous décisif de dimanche face à une sélection saoudienne qui pourrait les propulser vers le Mondial 2026 et un nouveau chapitre de leur histoire.

Une participation à la Coupe du monde 2026 pour entrer dans l’histoire

Disputant sa première Coupe du monde, le jeune joueur s’estdit serein en conférence de presse, malgré la pression : « Je n’ai pas suivi beaucoup d’éditions de la Coupe du monde car je suis très jeune, mais maintenant que je suis ici, j’ai très envie de réaliser une bonne performance. »

Évoquant ses premiers pas sous le maillot de la Roja en Coupe du monde, il a ajouté : « J’étais fier de moi… et surtout, j’ai pensé à ma famille. C’était un rêve d’enfant. »

La pression ? Je gère grâce à mon entourage.

Conscient que la pression fait partie du jeu, il a révélé son arme secrète : « Je la gère bien, et j’essaie toujours de m’appuyer sur mon entourage proche, qui m’aide beaucoup. »

Interrogé sur sa charnière centrale avec Émerick Laporte, il précise : « Parmi les quatre défenseurs du groupe, n’importe lequel peut être titulaire. »

« C’est vrai que je joue davantage avec Laporte, qui m’aide beaucoup grâce à son expérience, et nous corrigeons mutuellement nos erreurs », a-t-il ajouté.

Interrogé sur un éventuel titre, il refuse de faire des promesses : « Je n’y ai pas pensé. Je veux juste gagner la coupe, ensuite on verra. »

Les consignes de De la Fuente… et 32 matchs sans défaite

Kobarsi a également transmis aux joueurs les consignes de l’entraîneur Luis de la Fuente : « Nous devons montrer plus d’enthousiasme et d’ambition devant le but, notamment dans la circulation du ballon afin d’épuiser nos adversaires. »

Malgré le faux pas face au Cap-Vert, il réaffirme sa confiance totale dans le projet : « Nous restons sur une série de 32 matchs sans défaite et nous maintenons un haut niveau de performance, tant cette année que les précédentes. »

Il conclut : « Nous ne pouvons pas dévier de notre ligne de conduite. Nous n’avons pas réalisé un grand match, mais nous revenons avec une énergie renouvelée. »

Pedri… et Lamine Yamal

Kobarsi a salué son coéquipier Pedri, le qualifiant de « joueur incroyable capable d’évoluer à tous les postes », tout en soulignant que les choix de De la Fuente concernant son positionnement « ont leur logique ».

Concernant Lamine Yamal, il a déclaré : « Nous avons tous envie de jouer, personne n’aime être blessé, mais Lamine a un très bon état d’esprit et connaît bien son corps. Nous avons un effectif formidable, et s’il joue, il nous sera très utile ; celui qui le remplacera sera également à la hauteur. »

Face à l’Arabie saoudite, la Roja n’a qu’un objectif : la victoire. Kubarsi conclut : « Le groupe sait l’enjeu de cette rencontre et nous devons continuer d’avancer, comme nous le faisons depuis plusieurs années. »