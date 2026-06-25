Neymar da Silva, star de la sélection brésilienne, a déclaré que son retour avec la Seleção figurait parmi les temps forts de sa carrière.

Il a de nouveau revêtu le maillot auriverde après 981 jours d’absence et a fait son entrée en jeu en tant que remplaçant lors de la rencontre face à l’Écosse, ce jeudi matin, dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Ce retour sur les terrains met fin à une longue période marquée par les blessures.

La Seleção, déjà qualifiée pour les seizièmes de finale après sa victoire 3-0 lors de la troisième journée du groupe 3, affrontera ensuite le deuxième du groupe 6.

Après le coup de sifflet final, l’émotion a submergé le joueur, qui n’a pu contenir ses larmes en célébrant avec ses proches.

« C’étaient des émotions indescriptibles », a-t-il confié en conférence de presse après la rencontre, des propos rapportés par le journal espagnol AS. « À la fin du match, j’ai regardé ma famille et j’ai vu mon père pleurer ; j’ai eu du mal à retenir mes larmes. Tout le monde sait ce que j’ai traversé ces dernières années. »

« J’ai traversé les moments les plus difficiles de ma vie, mais mon objectif a toujours été de revenir en sélection et de disputer à nouveau la Coupe du monde. Aujourd’hui, j’y suis parvenu, et c’est pourquoi je suis extrêmement heureux. »

« Revenir après tout ce que j’ai traversé, c’est un peu irréel. Je me suis préparé chaque jour pour ce moment et je veux continuer à progresser, à accumuler du temps de jeu pour aider mes coéquipiers », a-t-il ajouté.

Sa dernière sortie avec la Seleção remontait au 17 octobre 2023, lorsqu’il s’était gravement blessé au genou face à l’Uruguay, peu après son arrivée au club saoudien Al-Hilal.

Depuis, l’ancien capitaine a traversé une période éprouvante, ponctuée d’opérations à répétition, de longues rééducations et de rechutes, avant de retrouver les terrains avec Santos puis, ce mardi, la Seleção.

Même si sa condition physique n’est plus tout à fait celle de ses années fastes, sa simple présence offre au groupe expérience et leadership, deux atouts précieux pour les phases décisives de la compétition.

Le joueur assure être en bonne forme physique après un long travail individuel et rappelle que le nombre de minutes qu’il jouera sera décidé par le staff technique.

Il a conclu en déclarant : « C’est l’un des jours les plus exceptionnels de ma vie. Porter le maillot du Brésil a toujours été un rêve pour moi. L’équipe nationale m’a beaucoup manqué, et j’ai attendu ce moment pendant des années. À présent, je veux simplement continuer et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. »

Avec le retour de Neymar, le Brésil retrouve l’une de ses plus grandes stars à un moment crucial de la Coupe du monde, tandis que le joueur poursuit son dernier rêve : mener la « Seleção » vers la sixième étoile de son histoire.