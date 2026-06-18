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Dans une vidéo d’analyse, Thierry Henry critique sévèrement Cristiano Ronaldo, employant des propos particulièrement durs

Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
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T. Henry
C. Ronaldo
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
France

Une légende d’Arsenal tacle Ronaldo : « Ce n’est pas toi qui dois marquer, c’est le Portugal. »

Le Français Thierry Henry, ancienne star d’Arsenal et du Barça, a vivement critiqué Cristiano Ronaldo, le capitaine de l’équipe du Portugal, après le match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo mercredi soir, lors de la première journée du groupe 11 des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Dans son analyse, l’ancien international français a estimé que le capitaine portugais avait nuisé à la cohésion collective, semblant davantage obsédé par son propre but que soucieux d’aider le Portugal à développer un jeu offensif fluide et efficace.

Au terme d’une journée marquée par les exploits offensifs de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland, l’ancien buteur a estimé que la star portugaise était entrée sur la pelouse avec l’intention de rivaliser personnellement avec ces cadors, une démarche qui a probablement altéré son jugement.

Interrogé lors de l’émission d’après-match de la chaîne Fox, la légende d’Arsenal et du Barça a lancé : « Un point est essentiel : c’est l’équipe qui doit marquer, pas toi. Comme il veut à tout prix inscrire son but, il coupe la passe en retrait ; du coup, les deux joueurs se retrouvent sur la même trajectoire, ce qui simplifie le travail de la défense. Je le répète : c’est l’équipe qui doit marquer, pas toi. »

Selon le journal « Marca », l’ancien buteur a décortiqué plusieurs actions : les déplacements de Ronaldo ont réduit les espaces pour ses partenaires au lieu de les ouvrir.

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Il a notamment pointé du doigt la façon dont le positionnement du joueur de 41 ans a perturbé Bruno Fernandes, le principal moteur créatif de la sélection portugaise.

Dans son analyse relayée par le journal « Mirror », Henry a déclaré : « Ici, le ballon est portugais et Conceição va le recevoir. Ronaldo se retrouve souvent dans cette position. S’il accélère dans le dos de la défense, il contraint le défenseur à fermer la zone. Mais, obsédé par le but, il coupe la trajectoire de Bruno Fernandes. »

Et d’ajouter : « S’il s’était projeté vers cette petite zone, le défenseur aurait dû le suivre, ce qui aurait offert un but en une touche à Bruno Fernandes. Mais, parce qu’il veut marquer, il coupe la trajectoire de la passe en retrait ; les défenseurs le repèrent plus facilement et peuvent intercepter le ballon. »

Il conclut : « Regardez la réaction de Bruno Fernandes sur ces images ; il semble implorer : “Laisse le ballon rouler, décroche, crée de l’espace et je pourrai conclure”. Mais cela ne s’est pas produit. »

Pour Henry, le problème n’est pas tant l’absence temporaire de buts que le dysfonctionnement systémique qui s’installe quand tout le jeu portugais doit orbiter autour d’une seule star.





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