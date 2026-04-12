Dans une vidéo circulant en ligne, un supporter de Manchester City provoque Arsenal

Manchester City a dominé Chelsea 3-0 lors de la 32e journée de Premier League.

À la 69^e minute, un supporter des Citizens a réalisé une action humoristique pour chambrer Arsenal, juste avant la rencontre entre les deux équipes lors de la prochaine journée.

Après le 3-0, ce fan des Sky Blues a brandi une bouteille ornée du logo des Gunners et a feint de boire avec une malice assumée.

Certains y ont vu une provocation bon enfant à l’attention des Gunners, attendus à l’Etihad Stadium dimanche prochain pour la 33^e journée.

Arsenal occupe actuellement la première place du classement avec 70 points, soit six unités d’avance sur les Citizens, qui disposent toutefois d’un match en moins à disputer contre Crystal Palace.

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