L’ancien international saoudien Ahmed Atef a confirmé que l’entraîneur italien Simone Inzaghi resterait à la tête d’Al-Hilal la saison prochaine.

Le club a officialisé mardi le programme de préparation de l’équipe pour la nouvelle saison, qui débutera samedi prochain à Riyad, avant un départ pour l’Autriche où se tiendra un stage de pré-saison du 15 juillet au 3 août.

Interrogé dans l’émission « Dorina Ghir » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia », Atef a commenté : « Les dirigeants d’Al-Hilal ont accordé leur pleine confiance à Inzaghi ; dès lors que le stage a été annoncé et que sa date et sa durée ont été fixées, il restera avec l’équipe. »

Il a ajouté : « Je maintiens mon opinion : Inzaghi ne correspond pas au style d’Al-Hilal, à moins que 15 joueurs ne soient remplacés pour l’aider à imposer son système de jeu. »

Il a conclu : « C’est la dernière chance d’Inzaghi avec Al-Hilal, et je pense que l’équipe conservera le même style que la saison dernière, sans changement. »

Il a poursuivi : « Il existe une divergence entre Richard Hughes, le nouveau directeur sportif, et Inzaghi : Hughes recrute des joueurs qui évoluent en 4-3-3 et privilégient la possession du ballon, contrairement à Inzaghi qui mise sur des transitions directes. »

Il conclut : « Cette divergence posera problème, car les idées de l’entraîneur et celles du directeur sportif s’opposent. L’un des deux devra renoncer à ses principes pour s’aligner sur l’autre. »

Selon la presse, c’est Hughes qui supervisera le mercato estival du club via ses assistants, avant d’endosser officiellement le rôle de directeur sportif après son départ de Liverpool, prévu en septembre.