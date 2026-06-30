Dans une vidéo, Atef affirme qu’Inzaghi reste à Al-Hilal et qu’il doit recruter quinze nouveaux joueurs

L’ancien international saoudien Ahmed Atef a confirmé que l’entraîneur italien Simone Inzaghi resterait à la tête d’Al-Hilal la saison prochaine.

Le club a officialisé mardi le programme de préparation de l’équipe pour la nouvelle saison, qui débutera samedi prochain à Riyad, avant un départ pour l’Autriche où se tiendra un stage de pré-saison du 15 juillet au 3 août.

Interrogé sur le plateau de l’émission « Dorina Ghir » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia », Atef a affirmé : « Les dirigeants d’Al-Hilal ont accordé leur pleine confiance à Inzaghi ; dès lors que le stage a été annoncé et que sa date et sa durée ont été fixées, il restera avec l’équipe. »

Il a ajouté : « Je maintiens mon opinion : Inzaghi ne correspond pas au style de jeu d’Al-Hilal, à moins que 15 joueurs ne soient remplacés pour l’aider à imposer sa philosophie. »

Il a conclu : « C’est la dernière chance d’Inzaghi avec Al-Hilal, et je pense que l’équipe conservera le même style que la saison dernière, sans changement. »

Il a poursuivi : « Il existe une divergence entre Richard Hughes, le nouveau directeur sportif, et Inzaghi : Hughes recrute des joueurs qui évoluent en 4-3-3 et privilégient la possession du ballon, contrairement à Inzaghi qui mise davantage sur les transitions directes. »

Il conclut : « Cette divergence posera problème, car les idées de l’entraîneur et celles du directeur sportif s’opposent. L’un des deux devra céder pour s’aligner sur l’autre. »

Selon la presse, c’est Hughes qui supervisera le mercato estival via ses assistants, puis prendra officiellement ses fonctions de directeur sportif après son départ de Liverpool, prévu en septembre.