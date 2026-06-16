L’ancienne star saoudienne Hussein Abdulghani a exprimé des réserves sur la nomination de l’entraîneur français Hervé Renard au poste de sélectionneur de l’équipe de Tunisie pour le reste de la Coupe du monde 2026, en remplacement de Sabri Lamouchi, limogé après la défaite 5-1 contre la Suède.

La Fédération tunisienne de football a officialisé ce mardi la nomination de Renard au poste de sélectionneur des « Aigles de Carthage » jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026, en remplacement de Sabri Lamouchi, limogé après la défaite 1-5 contre la Suède.

Selon lui, Renard n’est pas le choix idéal et il aurait été préférable de confier les rênes à un technicien local, eu égard au délai très court avant les deux dernières rencontres de la phase de groupes.

Dans une interview accordée à l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », il a déclaré : « Je ne sais pas dans quelle mesure M. Renard connaît le football tunisien, mais j’aurais préféré que l’entraîneur soit tunisien, d’autant plus qu’il arrive en plein milieu du tournoi. »

Et d’ajouter : « Sur le plan psychologique, l’effet peut être plus significatif que sur le plan technique, car rien ne se transformera en un jour ou deux, mais le choc pourrait tout de même dynamiser les joueurs. »

De son côté, la légende saoudienne Sami Al-Jaber a ironisé sur la nomination de Renard à la tête des Aigles de Carthage : « Renard s’est rendu aux États-Unis avec un visa délivré par la sélection saoudienne, non par la Tunisie. »

L’ancien international rappelle que le technicien français était pressenti pour diriger l’équipe d’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2026, avant d’être remplacé, moins de deux mois avant le coup d’envoi, par le Grec Georgios Donis.