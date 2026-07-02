Dans une vidéo, Al-Jaber affirme : « Messi est le meilleur joueur de l’histoire… et il le doit aux produits dopants de Maradona ! »

Sami Al-Jaber, légende du football saoudien, a rendu hommage à l’Argentin Lionel Messi, capitaine de l’Inter Miami, qu’il considère comme le meilleur joueur de l’histoire, devançant son compatriote Diego Armando Maradona.

Dans une interview accordée à l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », Al-Jaber a déclaré : « Maradona a ses admirateurs, c’est un joueur d’une autre planète, mais un nouveau joueur venu lui aussi d’une autre planète est apparu : Messi. »

Il précise : « Les deux époques sont différentes : Maradona a joué à une époque où les règles éthiques, notamment en matière de dopage, étaient moins strictes, contrairement à Messi qui évolue aujourd’hui dans un cadre très contrôlé. »

Il conclut : « Il n’est pas équitable de les comparer, car aujourd’hui Messi évolue dans un cadre strict, avec des règles et des contrôles tangibles, ce qui n’était pas le cas auparavant. »

Il a conclu : « Lionel Messi est un phénomène unique, qui ne repose pas uniquement sur le talent et ne se reproduit qu’une fois tous les cent ans ; ce qu’il accomplit à 39 ans prouve que l’âge n’est qu’un chiffre. »

Et de conclure : « Messi a battu tous les records. Avec tout le respect que je dois aux légendes, dont Maradona, ce phénomène mondial est, à mes yeux, le meilleur joueur de l’histoire du football. »

À 39 ans, Messi domine toujours : il coiffe le classement des buteurs de la Coupe du monde 2026 avec 6 réalisations, au coude-à-coude avec le Français Kylian Mbappé, et il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 19 buts, devançant d’une unité la star du Real Madrid.