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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dans une vidéo, Al-Harifi estime que Donis a fait reculer le football saoudien de vingt ans, ajoutant que 90 % des joueurs manquent de culture tactique

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
G. Donis
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce

L'entraîneur grec fait l'objet de vives critiques.

Fahd Al-Harifi, ancienne star du football saoudien, a vivement critiqué le sélectionneur grec Georgios Donis, estimant que les « Verts » avaient régressé de vingt ans après la lourde défaite contre l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026.

Les coéquipiers de Salman Al-Faraj se sont inclinés 0-4 face à la Roja, ce dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), lors de la deuxième journée de la phase de groupes du Mondial 2026.

Dans une intervention au programme « Dorina Ghir » sur la chaîne « Al-Saoudia », il a déclaré : « Les joueurs assument une partie de la responsabilité de cette défaite, mais ils ne sont pas la cause principale ; à mon avis, l’encadrement technique et la direction portent l’essentiel de la responsabilité. »

Il a ajouté : « Il est illogique que l’entraîneur aborde les matchs amicaux d’une certaine manière, puis change totalement son approche face à l’Espagne par crainte de la sélection espagnole, transmettant cette peur à ses joueurs. »

Et d’ajouter : « Le problème n’est pas de surcharger l’effectif ou de reculer trop bas en défense. Si l’équipe saoudienne avait respecté son propre schéma, en 4-4-2 ou en 4-3-3, la mi-temps ne se serait pas conclue sur un 3-0. Nous avons encaissé trois buts en vingt minutes alors que nous jouions avec sept défenseurs. »

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Et de conclure : « Avec un tel schéma et un tel style de jeu, nous avons reculé de 20 ans : nous avons passé 90 minutes à subir dans notre moitié de terrain, enchaînant les erreurs. »

Il s’interroge : « Est-il professionnel de recruter un entraîneur du Golfe et de lui confier les rênes de l’équipe à peine douze ou quinze jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde ? »

Il a poursuivi : « La Fédération saoudienne a multiplié les changements d’entraîneurs, 90 % des joueurs manquent de culture tactique et de potentiel, nous avons pris du retard dans les naturalisations et nous souffrons d’une pénurie de talents. »

Il a conclu : « C’est la pire performance de l’histoire de l’équipe d’Arabie saoudite en Coupe du monde ; les Espagnols ont abordé la rencontre comme s’il s’agissait d’une simple séance d’entraînement ou d’un match amical. »

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