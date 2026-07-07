Dans une vidéo adressée aux joueurs égyptiens, Abou Treika affirme : « Les stars argentines ne vous sont pas supérieures. Évitez de provoquer Messi. »

Mohamed Abou Trika, ancienne star de l’équipe nationale égyptienne, a prodigué plusieurs conseils aux Pharaons quelques minutes avant le match très attendu contre l’Argentine, prévu ce mardi soir en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

« Les joueurs égyptiens doivent rester concentrés et se libérer de la pression », a-t-il déclaré sur la chaîne « beIN Sports ». « Nous devons respecter tout le monde, d’autant plus que nous affrontons le champion du monde. »

Il a ajouté : « Les Argentins ne sont pas meilleurs que nous, nous ne devons pas avoir peur et nous ne devons pas aborder ce match avec un sentiment de défaite. J’ai confiance en Hossam Hassan, nous n’aborderons pas ce match avec un sentiment de défaite. »

L’ancien meneur de jeu a ensuite rappelé : « Il faut oublier la rencontre entre l’Argentine et le Cap-Vert, car les conditions météorologiques et l’état de la pelouse seront différents, sans compter que nous ne pratiquons pas le même style de jeu que les Cap-Verdiens. »

Abu Treika a ajouté : « J’aurais souhaité que la sélection égyptienne analyse le match de l’Argentine contre la Croatie lors de la Coupe du monde 2022 (les Tangos s’étaient imposés 3-0), car l’Argentine risque de reproduire ce scénario aujourd’hui : l’entraîneur a en effet procédé à des changements tant dans la composition de l’équipe que dans le style de jeu. On pourrait également s’inspirer du match des Tangos contre les Pays-Bas lors de cette même édition.

Il a conclu : « La pression est sur le champion du monde, pas sur l’Égypte. Nous devons livrer un match historique. Je ne suis pas inquiet, car j’ai confiance en nos joueurs. »

Concernant la surveillance de Lionel Messi, il a expliqué : « Aucune équipe n’a réussi à le contenir lors des matchs précédents, mais c’est lui qui doit être notre point de référence sur le terrain. Dès le coup d’envoi, nous devons partir de lui, car il ne revient pas en défense ; nous devons rester proches et veiller à ce que le ballon ne lui parvienne pas. »

Il a ensuite ajouté : « Cela paraît simple à dire, mais c’est en réalité difficile. »

L’ancienne star des Pharaons a conclu son intervention en s’adressant directement aux joueurs : « Affrontez Messi avec courage, sans le provoquer. Et si vous le souhaitez, vous pourrez toujours aller prendre une photo avec lui après le match. »

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