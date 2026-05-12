L’ancien sélectionneur du Saudi Arabia, le Portugais Nelo Vingada, estime que son compatriote Jorge Jesus, actuellement à la tête d’Al-Nassr, aurait dû bénéficier d’un meilleur traitement durant son passage chez le rival Al-Hilal.

À la tête d’Al-Hilal de 2023 à 2025, il a décroché plusieurs titres, dont le championnat, la Coupe du Roi et deux Supercoupes d’Arabie saoudite, tout en établissant un record de 34 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Malgré ces succès, Al-Hilal a limogé l’entraîneur après l’élimination en Ligue des champions de l’Asie, un titre toujours manquant à son palmarès, et ce dernier a aussitôt rejoint le rival Al-Nassr.

Ce mardi, à l’occasion de la 32^e journée de la Saudi Pro League Roshen, il aborde un clasico décisif face à Al-Hilal, dont l’enjeu est en grande partie le titre national.

Al-Nassr occupe actuellement la première place du classement avec 82 points en 32 matchs, soit cinq unités d’avance sur Al-Hilal qui compte une rencontre de moins, alors qu’il ne reste qu’une journée après le derby.

Estimant que son compatriote a été malmené par le club bleu, le vainqueur de la Coupe d’Asie 1996 avec l’Arabie saoudite martèle : « Il méritait un meilleur traitement ».

« Jesus a réalisé un travail incroyable avec Al-Hilal, enchaînant les victoires, obtenant des résultats exceptionnels et accomplissant une saison extraordinaire. Il est difficile de répéter ce qu’il a fait avec cette équipe », a déclaré Vingada dans une interview accordée à Koora et à paraître prochainement.

« Je sais que le Hilal est le plus grand club d’Arabie saoudite et que la pression y est énorme, mais je pense que l’entraîneur qui a accompli tout ce qu’il a accompli méritait un meilleur traitement après tous ces succès, surtout au vu du travail formidable qu’il a accompli avec son staff technique. »

Vingada a toutefois nuancé son propos : « Mais tel est le football, et telle est la vie dans ce milieu : parfois, un entraîneur peut réaliser un travail remarquable, mais, au final, ce sont les résultats qui parlent plus fort que la qualité même du travail. »