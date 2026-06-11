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Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

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Dans une vidéo, Abrami affirme que Bono représente 60 % de la force du Maroc et considère que l’exclusion d’El Nsiri est une erreur

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Y. Bounou
Y. En-Nesyri
Brésil
Maroc
É.-U.

L’ancienne star du football marocain s’exprime sur les deux cadors du championnat saoudien.

Lahcen Abrami, ancienne star du football marocain, a salué les performances de Yassine Bounou, le gardien de but d’Al-Hilal, jugeant qu’il incarne à lui seul environ 60 % de la force de l’équipe nationale du Maroc en vue de la Coupe du monde 2026.

La sélection marocaine prend part à la Coupe du monde pour la septième fois de son histoire et figure dans le groupe C, en compagnie du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti.

Dans une interview accordée à l’émission « Dorina Ghir », Abrami a déclaré : « Yassine Bounou représente 60 % de la force du Maroc. Quand on est entraîneur et qu’on dispose d’un gardien aux capacités exceptionnelles, cela insuffle de la confiance aux défenseurs et à toute l’équipe. »

« Quand Bono est dans les cages, tout le monde est serein, que ce soit sur les longs ballons qu’il va chercher, sur ses arrêts, ou encore lors des face-à-face avec les attaquants », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi : « Bono réalise toujours des arrêts fantastiques, et il a joué un rôle majeur dans la qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, grâce à ses arrêts contre l’Espagne et le Portugal en huitièmes et quarts de finale. »

Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
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Maroc
MAR

L’ancien international a toutefois exprimé son désaccord avec le sélectionneur Mohamed Wahbi, regrettant l’absence de l’attaquant de l’Ittihad Youssef En-Nesyri dans la liste des « Lions de l’Atlas » pour le Mondial 2026.

« J’ai été le premier à critiquer le staff technique pour ne pas avoir sélectionné Youssef En-Nesyri, car c’est un buteur qui possède le charisme des grands joueurs. C’est un professionnel aguerri, taillé pour jouer en pointe », a-t-il expliqué.

Il a conclu : « Tout entraîneur a besoin d’un tel joueur, car il est physiquement solide, il apporte en défense et il est efficace dans les airs, des atouts qui manquent aujourd’hui à l’équipe du Maroc. »

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