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Loai Mohamed

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Dans une vidéo, Abou Treika assène : « L’Argentine, sans Messi, ne pèse pas lourd… Et l’arbitre vidéo est allé prendre un café ! »

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
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L. Messi
M. Aboutreika
Argentine
Égypte
É.-U.

La légende des Pharaons rend hommage à Hossam Hassan, star de la Coupe du monde.

Mohamed Abou Treika, légende du football égyptien, a estimé que l’Argentine ne pesait pas lourd sans Lionel Messi, tout en pointant du doigt l’arbitrage lors du match de la Coupe du monde 2026 entre les deux nations.

Les Pharaons menaient 2-0 jusqu’aux dernières minutes, avant que le tenant du titre ne renverse la vapeur pour s’imposer 3-2 lors de ce match disputé mardi soir en huitièmes de finale.

Les Argentins ont ainsi validé leur billet pour les quarts de finale grâce à la performance éclatante de Messi, auteur d’un but et d’une passe décisive.

« L’Argentine nous a pris à la gorge et nous avons quitté la rencontre sur un scénario cruel », a-t-il analysé sur beIN Sports.

Il a ajouté : « Nous avons joué 70 minutes comme il se doit, mais nous nous sommes déconnectés du match et avons laissé des espaces. Quoi qu’il en soit, merci à notre équipe, nous avons réalisé un superbe parcours. »

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À déterminer
À déterminer

L’ancienne star a poursuivi : « L’équipe d’Argentine ne vaut rien sans Messi. Ce joueur a livré un tournoi épique ; n’importe quel autre joueur se serait effondré après avoir raté ce penalty, mais lui est revenu et a réussi à renverser le cours du match. »

Abou Treika a par ailleurs rendu hommage à Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, affirmant : « C’est une star de la Coupe du monde, il a gagné sur le terrain et en dehors. »

Sur un autre plan, il a estimé que l’arbitre avait oublié d’accorder un penalty à Mohamed Salah juste avant le troisième but argentin.

Sur un ton ironique, il a conclu : « Je ne sais pas si l’arbitre vidéo était présent ou s’il était parti prendre un café. »

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