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Dans une vidéo, Abou Chakir affirme que Bono figure parmi les trois meilleurs gardiens du monde

Y. Bounou
Al Hilal
Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
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Canada vs Maroc
Canada
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Maroc
Arabie saoudite
Pays-Bas
Mexique
Canada
É.-U.

Le gardien marocain a brillé lors de la rencontre face aux Pays-Bas.

Manaf Abushqair, ancienne star du football saoudien, a salué le gardien marocain Yassine Bounou, portier d’Al-Hilal, qu’il place parmi les trois meilleurs gardiens au monde.

Le gardien marocain a particulièrement brillé mardi matin en guidant le Maroc vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après la victoire aux tirs au but face aux Pays-Bas, suite à un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

« Pour moi, quand on évoque le top 3 ou 4 des gardiens mondiaux, Bono doit forcément y figurer », a-t-il affirmé lors de son passage dans l’émission « Dorina Ghir » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia ».

Il ajoute : « Il faut souligner son excellent niveau lors de la Coupe du monde des clubs, ainsi que lors de nombreux matchs avec Al-Hilal en championnat saoudien. »

Il a conclu : « Regardez sa réaction sur le penalty arrêté et la manière dont il l’a repoussé. Quels que soient les autres joueurs marocains de renom, Bono reste une référence mondiale. »

Coupe du monde
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MAR

Et de conclure : « Pour moi, Bono ne peut pas ne pas figurer parmi les trois meilleurs gardiens de but du monde. »

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