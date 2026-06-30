Dans une vidéo, Abou Chakir affirme que Bono figure parmi les trois meilleurs gardiens du monde

Manaf Abushqair, ancienne star du football saoudien, a salué le gardien marocain Yassine Bounou, portier d’Al-Hilal, qu’il place parmi les trois meilleurs gardiens au monde.

Le gardien marocain a particulièrement brillé mardi matin en guidant le Maroc vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après la victoire aux tirs au but face aux Pays-Bas, suite à un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

« Pour moi, quand on évoque le top 3 ou 4 des gardiens mondiaux, Bono doit forcément y figurer », a-t-il affirmé lors de son passage dans l’émission « Dorina Ghir » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia ».

Il ajoute : « Il faut souligner son excellent niveau lors de la Coupe du monde des clubs, ainsi que lors de nombreux matchs avec Al-Hilal en championnat saoudien. »

Il a conclu : « Regardez sa réaction sur le penalty arrêté et la manière dont il l’a repoussé. Quels que soient les autres joueurs marocains de renom, Bono reste une référence mondiale. »

Et de conclure : « Pour moi, Bono ne peut pas ne pas figurer parmi les trois meilleurs gardiens de but du monde. »