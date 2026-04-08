Goal.com
En direct
Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Dans une séquence vidéo qui fait déjà sensation, le milieu de terrain Mutaib Al-Harbi a réussi avec brio ce que son coéquipier Salem Al-Dossari n’avait pas pu accomplir lors de leur dernière confrontation. Alors que tous les regards étaient tournés vers le stade, Al-Harbi a su faire preuve de sang-froid et de technique pour transformer l’occasion en or, là où Al-Dossari avait buté sur la défense adverse. Ce geste décisif, capté par les caméras et relayé sur les réseaux sociaux, illustre à merveille la maxime « à l’impossible, nul n’est tenu », et rappelle que, dans le football comme ailleurs, la réussite se joue souvent à des détails. L’action, analysée sous tous les angles par les spécialistes, met en lumière le talent individuel d’Al-Harbi tout en soulignant la complémentarité des profils au sein de l’équipe. Les supporters, eux, savourent déjà cette image qui pourrait bien devenir l’un des symboles de la saison

M. Al-Harbi
Al Hilal
Salem Mohammed Al-Dossari
Al Hilal vs Al Kholood
Al Kholood
Saudi Pro League
Arabie saoudite

La brigade « Al-Zaim » aborde son match contre Al-Khaloud avec la ferme intention de confirmer son statut de favorite. Sur le papier, la rencontre s’annonce à sens unique, tant l’écart de potentiel semble net entre les deux formations. Pourtant, les observateurs avertis savent qu’en football aucune victoire n’est acquise d’avance ; il appartiendra donc aux joueurs de « Al-Zaim » de respecter scrupuleusement le plan de jeu, de maintenir une intensité élevée et de convertir rapidement leurs occasions pour éviter toute surprise désagréable. Côté Al-Khaloud, l’objectif sera de limiter les dégâts tout en tentant d’exploiter la moindre faille défensive adverse. La clé du match résidera sans doute dans la capacité des milieux de terrain à imposer leur rythme et à couper les circuits de passe, tandis que les attaquants auront pour mission de fixer la défense par leur mobilité et leur précision dans les derniers mètres. Sur le plan stratégique, un pressing haut pourrait mettre sous pression une

Dès le coup d’envoi, et en l’espace de seulement dix minutes, Al-Hilal a immédiatement pris les commandes de la rencontre en inscrivant deux buts consécutifs, mettant ainsi sous pression son adversaire du jour, Al-Khaloud.

Les visiteurs, venus défier le leader au stade Al-Mamlakah Arena dans le cadre de la 29^e journée du championnat saoudien, ont donc subi d’entrée la loi d’une formation locale déterminée à consolider sa pole position au classement.

Dès le coup d’envoi, le rythme est effréné : Salem Al-Dossari manque d’ouvrir le score dès la 2^e minute, son tir puissant frôlant le montant du gardien Juan Cuzani.

Lire la suite :

Un examen médical déterminera la disponibilité de Benzema

Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Une star du Hilal saoudien courtisée par la Serie A


La réponse du champion ne s’est toutefois pas fait attendre : bien servi par Sergej Milinković-Savić, Muteb Al-Harbi a ouvert le score dès la 7e minute, battant Juan Kutuzov d’une frappe précise.

Le champion en titre ne laisse guère de répit à ses visiteurs, puisque l’attaquant français Karim Benzema double la mise deux minutes plus tard, portant le score à 2-0 dès la dixième minute et confirmant la domination locale.

L’avant-centre français a ensuite inscrit le troisième but à la 31e minute, transformant un penalty avec sang-froid. Grâce à ce succès express, le club des capitales consolide sa position en tête du classement et envoie un signal fort à ses concurrents. Reste désormais à savoir si l’attaquant français sera opérationnel pour les prochaines échéances, alors que son club continue de surveiller de près son état physique.

Publicité