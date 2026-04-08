Dès le coup d’envoi, et en l’espace de seulement dix minutes, Al-Hilal a immédiatement pris les commandes de la rencontre en inscrivant deux buts consécutifs, mettant ainsi sous pression son adversaire du jour, Al-Khaloud.

Les visiteurs, venus défier le leader au stade Al-Mamlakah Arena dans le cadre de la 29^e journée du championnat saoudien, ont donc subi d’entrée la loi d’une formation locale déterminée à consolider sa pole position au classement.

Dès le coup d’envoi, le rythme est effréné : Salem Al-Dossari manque d’ouvrir le score dès la 2^e minute, son tir puissant frôlant le montant du gardien Juan Cuzani.

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La réponse du champion ne s’est toutefois pas fait attendre : bien servi par Sergej Milinković-Savić, Muteb Al-Harbi a ouvert le score dès la 7e minute, battant Juan Kutuzov d’une frappe précise.

Le champion en titre ne laisse guère de répit à ses visiteurs, puisque l’attaquant français Karim Benzema double la mise deux minutes plus tard, portant le score à 2-0 dès la dixième minute et confirmant la domination locale.

L’avant-centre français a ensuite inscrit le troisième but à la 31e minute, transformant un penalty avec sang-froid. Grâce à ce succès express, le club des capitales consolide sa position en tête du classement et envoie un signal fort à ses concurrents. Reste désormais à savoir si l’attaquant français sera opérationnel pour les prochaines échéances, alors que son club continue de surveiller de près son état physique.