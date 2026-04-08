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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Dans une séquence vidéo qui fait déjà sensation, le milieu de terrain algérien Hossam Aouar a mis fin à la « malédiction du Hilal », cette série de performances mitigées qui semblait s’acharner sur le club saoudien. D’un geste technique maîtrisé et d’une frappe précise, l’ancien Lyonnais a libéré son équipe, offrant ainsi un soulagement palpable à ses supporters et aux observateurs du championnat. Ce but, capté sous tous les angles par les caméras, illustre à la fois le talent individuel du joueur et la stratégie collective mise en place par son entraîneur. Il confirme également que la formation saoudienne, malgré ses difficultés passées, possède les atouts nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau et postuler à de nouveaux titres. La séquence, diffusée en boucle sur les réseaux sociaux, devrait rester gravée dans les mémoires comme un tournant symbolique de la saison

Al Ittihad vs Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
Saudi Pro League
H. Aouar
Al Hilal
Arabie saoudite
Algérie

La star algérienne a retrouvé toute sa splendeur dans le championnat Roshen. Après une période d’adaptation marquée par quelques performances en demi-teinte, l’attaquant algérien a finalement retrouvé son niveau optimal au sein de la ligue saoudienne. Ses dribbles affûtés, sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les moments clés ont de nouveau fait la différence, offrant à son club des points précieux et ravissant les observateurs. Ce renouveau témoigne d’une adaptation réussie à un championnat réputé pour son intensité et sa qualité technique, et confirme que le joueur peut briller sur plusieurs scènes internationales. Pour les supporters algériens comme pour les amateurs de football, cette résurgence est un signal fort : l’international algérien reste une valeur sûre, capable de porter ses équipes vers les sommets.

L’Algérien Houssem Aouar, milieu de terrain de l’Ittihad de Jeddah, a mis fin à la « malédiction » qui semblait s’acharner sur son club face à Al-Hilal. Même si le contexte du match, disputé ce mercredi sur la pelouse du stade Prince Abdallah bin Abdulaziz à Jeddah, ne l’opposait pas directement au club de Riyad, sa performance a valeur de symbole : en inscrivant le troisième but de la rencontre contre Neom, l’ancien Lyonnais a confirmé la dynamique positive de l’Ittihad, désormais lancé vers un nouveau titre national.

Aouar a inscrit le troisième but de l’Ittihad face à Neom, ce mercredi, au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah, lors de la 29^e journée du championnat Roshen.

Le but est intervenu sur corner : Danilo Pereira a dévié de la tête vers son coéquipier, qui a propulsé le ballon au fond des filets.

Ce but met fin à une série de 45 jours sans marquer pour le milieu algérien, qui n’avait plus fait trembler les filets sous le maillot unioniste dans aucune compétition.

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Avant cette rencontre, l’ancien Lyonnais était resté muet depuis son coup d’éclat face à Al-Hilal, le 21 février, lors de la 23^e journée du championnat.

Depuis ce succès face au leader, l’international algérien avait enchaîné cinq rencontres sans trouver le chemin des filets : quatre en championnat et une en Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées. Ce nouveau but, aussi opportuniste qu’important, permet à l’ancien Lyonnais de retrouver confiance et de soulager son équipe, qui vise toujours le titre. Prochain rendez-vous dès samedi pour confirmer cette dynamique.

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