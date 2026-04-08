L’Algérien Houssem Aouar, milieu de terrain de l’Ittihad de Jeddah, a mis fin à la « malédiction » qui semblait s’acharner sur son club face à Al-Hilal. Même si le contexte du match, disputé ce mercredi sur la pelouse du stade Prince Abdallah bin Abdulaziz à Jeddah, ne l’opposait pas directement au club de Riyad, sa performance a valeur de symbole : en inscrivant le troisième but de la rencontre contre Neom, l’ancien Lyonnais a confirmé la dynamique positive de l’Ittihad, désormais lancé vers un nouveau titre national.

Aouar a inscrit le troisième but de l’Ittihad face à Neom, ce mercredi, au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah, lors de la 29^e journée du championnat Roshen.

Le but est intervenu sur corner : Danilo Pereira a dévié de la tête vers son coéquipier, qui a propulsé le ballon au fond des filets.

Ce but met fin à une série de 45 jours sans marquer pour le milieu algérien, qui n’avait plus fait trembler les filets sous le maillot unioniste dans aucune compétition.

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Avant cette rencontre, l’ancien Lyonnais était resté muet depuis son coup d’éclat face à Al-Hilal, le 21 février, lors de la 23^e journée du championnat.

Depuis ce succès face au leader, l’international algérien avait enchaîné cinq rencontres sans trouver le chemin des filets : quatre en championnat et une en Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées. Ce nouveau but, aussi opportuniste qu’important, permet à l’ancien Lyonnais de retrouver confiance et de soulager son équipe, qui vise toujours le titre. Prochain rendez-vous dès samedi pour confirmer cette dynamique.