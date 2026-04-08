Le journaliste sportif Medhat Shalabi a exprimé une vive critique à l’encontre du club Al-Ahly à la suite des événements survenus lors de la rencontre face à Ceramica Cleopatra, disputée mardi soir dans le cadre de la dernière journée du championnat égyptien.

Dans les dernières minutes, un joueur de Ceramica Cleopatra a commis une faute de main, mais l’arbitre a refusé d’accorder un penalty et a maintenu sa décision après avoir revu l’action à l’aide de la technologie vidéo.

Cette décision a provoqué la fureur des joueurs et du staff de l’Al-Ahly, qui se sont rués vers l’arbitre pour protester avec une intensité telle qu’elle a débordé après le coup de sifflet final. Le gardien Mohamed El-Shenawy a été expulsé tandis que plusieurs de ses coéquipiers écopaient d’un carton jaune.

Dans un entretien télévisé, l’animateur a déclaré : « Je parle pour plaire à Dieu, et je jure par Dieu, je jure par Dieu que dans ma tête, il n’y a ni Al-Ahly, ni Zamalek, ni aucun club du tout, car nous allons tous rendre des comptes à Dieu. »

« Ce qui s’est passé après la rencontre entre Al-Ahly et Ceramica est une véritable farce, a-t-il poursuivi. Après la rencontre, le membre du conseil d’administration Sayed Abdel-Hafiz a quitté sa loge en tribune principale pour descendre sur la pelouse et protester, une situation sans précédent dans l’histoire du club. Il y a pourtant un directeur sportif censé prendre la parole. »

Il a ajouté : « Puis Adel Mostafa s’est précipité, j’ai eu peur, puis El-Shenawy s’est précipité, et certains ont dit que l’arbitre avait proféré des insultes… Un comportement indigne. »

Chalabi a poursuivi : « Le championnat est une marchandise qui rapporte de l’argent, et quand on le commercialise de cette manière, on nuit à la valeur de cette marchandise. »

Pour étayer son propos, l’analyste a alors comparé la scène à ce qui s’est passé quelques heures plus tôt en Arabie saoudite : « Ce soir, lors du match d’Al-Ahli Jeddah, on a assisté à une situation presque identique : un penalty contesté que l’arbitre a refusé… Après le coup de sifflet final, avez-vous vu ce qui s’est passé ? Les joueurs se sont-ils précipités vers l’arbitre ? La police est-elle intervenue pour protéger l’arbitre d’une agression ? »

Il a ajouté : « Al-Ahli Jeddah était en lice et le match contre Al-Fayha s’est terminé sur le score de 1-1. L’arbitre est allé vérifier s’il s’agissait ou non d’un penalty. Après le coup de sifflet final, Matias Jaissle, l’entraîneur d’Al-Ahli Jeddah, s’est approché seul de l’arbitre, lui a souri, puis a entamé la conversation. »

Il a souligné : « Yaisle a posé sa main sur l’épaule de l’arbitre, puis, au regard du juge de touche, il l’a retirée. Aucun joueur n’a chargé l’arbitre, aucun dirigeant n’est descendu sur la pelouse. Voilà ce qu’on attend d’un comportement sportif. »

Et d’ajouter : « Ces incidents ternisent l’image de notre championnat. Si j’avais été au commentaire, j’aurais dit qu’il y avait penalty, mais cela ne doit pas nous faire oublier les vrais problèmes. »

Il a conclu son analyse en rappelant qu’il avait affirmé, dès le début de la saison et après les nombreux transferts de l’Al-Ahly, que le club du Caire serait l’équipe la plus forte du championnat. Selon lui, il est donc inacceptable que les Rouge et Blanc se soient retrouvés menés au score par Ceramica, puis aient concédé le match nul après que l’adversaire ait manqué deux occasions franches de but. Il estime d’autant plus inadmissible que l’Al-Ahly vienne ensuite se plaindre d’un penalty non sifflé en fin de rencontre.

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