Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, s'est retrouvé face à une nouvelle poussée de colère des supporters d'Al-Raqi, après que son équipe a trébuché sur un match nul 0-0 contre Al-Sadd du Qatar, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite, au cours d'une soirée dont le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes d'un public qui espérait un sursaut capable de remettre l'équipe sur la voie des victoires.

Ce nul s'inscrit dans la continuité d'une série de résultats décevants qui poursuit Al-Ahli ces derniers temps, après une lourde défaite face à Al-Shabab sur le score de 6-1 lors de la douzième journée de la Roshn Saudi League, de quoi accroître la pression sur le staff technique, sur fond de rumeurs évoquant un possible départ de Pusic de son poste.

La colère des tribunes d'Al-Ahli se ravive

Les supporters d'Al-Ahli n'ont pas accepté la poursuite de ces contre-performances et ont exprimé leur rejet de l'entraîneur néerlandais par des chants répétés reprenant la formule « Pusic out », aussi bien pendant le match qu'après le coup de sifflet final, un message clair quant à leur position sur son maintien à la tête du staff technique.

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Les chants ont repris après la fin de la rencontre, tandis que Pusic quittait la pelouse en direction des vestiaires sans aller saluer les supporters, dans une atmosphère tendue qui a renforcé les interrogations sur son avenir avec l'équipe, surtout après la cruelle défaite face à Al-Shabab puis ce nul en Asie.

La réponse surprenante de Pusic à l'attitude des supporters

Interrogé sur le fait qu'il ne soit pas allé saluer les supporters après le match, Pusic a choisi de répondre avec calme, expliquant que cela relevait de sa conviction de laisser aux joueurs l'occasion de savourer l'appréciation du public. Il a déclaré : « Saluer les supporters est un moment très particulier pour les joueurs, et j'ai toujours pour habitude de saluer les supporters de loin, en laissant l'espace aux joueurs pour recevoir la reconnaissance qu'ils méritent. »

En évoquant le résultat du match, l'entraîneur néerlandais n'a pas caché sa déception, tout en affirmant que son équipe avait livré une bonne prestation et avait été proche d'empocher les trois points : « Ce nul a un goût de défaite ; nous avons gagné un point mais nous en avons perdu deux au regard du déroulement de la rencontre. »

L'entraîneur d'Al-Ahli a justifié son analyse du match en soulignant que le gardien d'Al-Sadd avait été désigné homme du match, estimant que cela reflétait l'ampleur du danger créé par son équipe. Il a ajouté : « Je suis très fier de ce que les joueurs ont montré sur le terrain, nous avons bien joué et largement dominé le déroulement de la rencontre, et il nous a manqué de marquer après avoir gâché de nombreuses occasions. »

Il a également affirmé être satisfait du niveau affiché par ses joueurs, insistant sur le fait qu'Al-Ahli avait imposé sa présence offensive et créé suffisamment d'occasions pour conclure la rencontre : « Je suis entièrement satisfait de la prestation des joueurs et du niveau qu'ils ont montré, et mon équipe a représenté un réel danger pour la cage d'Al-Sadd. »