Mortada Mansour, ancien président du club de Zamalek, a adressé un message virulent à Gohar Nabil, ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, dans lequel il a réclamé la mise en place d'un contrôle financier et administratif sur les clubs sportifs, insistant sur la nécessité de séparer les relations personnelles des responsabilités officielles et formulant plusieurs accusations à l'encontre de l'actuel conseil d'administration du club de Zamalek.

Le message de Mortada Mansour, publié sur son compte officiel « Facebook », est le suivant :

Gohar Nabil, ministre des Sports, oublie que Hussein Labib est ton ami et que Hicham Nasr était ton coéquipier sur les terrains, et souviens-toi que l'État t'a placé à ce poste élevé pour préserver l'argent public et respecter la loi sur le sport qui encadre tes actes et tes décisions !

Premier article : ton pouvoir de supervision financière et administrative sur les clubs sportifs !

On ne voit ni ton contrôle administratif ni ton contrôle financier. Une commission nommée par un officier de la Sûreté de l'État appelé Chérif Adel, que le ministre de l'Intérieur Mahmoud Tawfik Al-Daker a chassé du service et de toute l'institution policière pour ses dérives !

La commission de la destruction a dilapidé le terrain du club, qui valait des milliards ! Elle a mis la main sur environ 900 millions de livres provenant de la vente du terrain d'October et les a dissipés ! Elle a emprunté un milliard de livres aux banques et les a dissipés !

Elle a détruit l'équipe de football et vendu l'ossature principale du groupe, de Donga et Nasser à Hossam et Bezerra !

Elle a provoqué 23 interdictions de recrutement pour l'équipe, dont 2 à caractère disciplinaire !

Elle a coûté à la caisse du club environ un milliard de livres d'amendes en raison de la rupture de ses contrats avec des joueurs et des entraîneurs sans aucune raison ni aucun motif légal !

Elle a dilapidé plus de 120 millions de livres en acceptant que Kahraba paie une amende de deux millions six cents mille dollars, qu'elle a perçue en monnaie égyptienne, et en acceptant d'encaisser 70 millions de livres égyptiennes, et ce de façon échelonnée, au mépris de la décision du Tribunal arbitral du sport !

Elle a laissé partir Zizo au club d'Al Ahly gratuitement, alors que l'offre saoudienne dépassait les 500 millions de livres !

Ils ont perdu plus de 60 titres !

Ils ont détruit les installations du club et comblé les piscines !

Ce club prestigieux est devenu infesté de voyous étrangers aux membres, et la drogue et le harcèlement s'y sont répandus !

Monsieur le Ministre, n'avez-vous pas entendu les cris des supporters ni ceux des membres ?!

N'avez-vous pas vu les larmes dans les yeux des formidables supporters du club de Zamalek ?!

Malheureusement, lorsque je dirigeais le club, la décision de l'État était que le nombre de supporters ne dépasse pas 500. Aujourd'hui, des milliers de supporters sont autorisés à se tenir derrière leur équipe, mais il est honteux que ces supporters fidèles et dévoués quittent la plupart des matches tristes, les yeux pleins de larmes !

À mon époque, tous les avoirs du club dans les banques et ailleurs étaient sous saisie depuis 2014, tandis que cette commission a vu des milliards entrer dans ses caisses !

Monsieur le Ministre, cette bande a vendu toutes les boutiques situées le long des murs du club, que j'avais récupérées après de longues batailles judiciaires, de l'aveu même du nommé Labib !

Monsieur le Ministre, et vous toutes, commissions stipendiées, un conseil aux deux gamins Hicham Nasr et le fils d'Al-Mandouh, qui prétendent mensongèrement que j'ai laissé le club endetté, une fois d'un milliard, une fois de deux milliards : si vous êtes des hommes, sortez les documents et exhibez cette dette imaginaire. Quant au mensonge, au manque d'éducation et aux atteintes à mon image, ma seule réponse sera de vous frapper à coups de chaussure au moment que je choisirai !

Je suis triste pour les formidables supporters de Zamalek partout dans le monde, leurs larmes sont précieuses, Monsieur le Ministre.

Ce message intervient au lendemain de la défaite de Zamalek dans le choc face à Al Ahly, hier dimanche en soirée, sur le score de (2-0), lors de la sixième journée du championnat d'élite.



