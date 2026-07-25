Le milieu de terrain turc Arda Güler a exprimé son immense bonheur de travailler sous la direction de l'entraîneur portugais José Mourinho, assurant que sa quatrième saison avec le Real Madrid connaîtra une progression plus importante après ses performances remarquables la saison dernière.

Güler a déclaré, dans des propos accordés aux médias officiels du club madrilène, que « travailler avec une légende comme Mourinho est une chance formidable », saluant la clarté de l'entraîneur portugais et de son staff technique dans l'explication des consignes, ainsi que leur grande sincérité en dehors du terrain.

Un retour après la déception du Mondial

Le joueur turc, âgé de 24 ans, a rejoint les entraînements cette semaine à la Cité sportive de Valdebebas, après ses vacances consécutives à une participation décevante à la Coupe du monde, où la Turquie a fait ses adieux à la compétition dès la phase de groupes.

Güler a ajouté dans un espagnol courant : « La maison me manquait. Je suis très heureux de commencer à travailler pour offrir toujours une meilleure performance sur le terrain », soulignant que la préparation d'avant-saison se concentre sur l'aspect physique, ainsi que sur l'écoute et l'apprentissage des exigences de Mourinho.

Une ambition sans limites

Le milieu de terrain né à Ankara espère continuer à jouer un rôle central après ses performances remarquables la saison dernière, lui qui figurait parmi les rares joueurs à avoir constamment maintenu un bon niveau dans les rangs des Merengues.

Güler a conclu ses propos en déclarant : « J'ai beaucoup appris et beaucoup progressé, mais mon enthousiasme n'a jamais changé. Je veux tout gagner, exactement comme lors de mon premier jour, et rendre heureux les supporters du Real Madrid. »