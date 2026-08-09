« Dans une forme nettement moins bonne » : José Mourinho critique une nouvelle recrue du Real Madrid

Après la victoire 2-1 lors du deuxième match amical des Madrilènes face au cador hongrois Ferencvaros Budapest, Mourinho a révélé qu’il n’était toujours pas du tout satisfait de la condition physique de Silva.

« Il fait partie de ceux à qui cela fait du bien mentalement de ne rien faire du tout pendant les vacances, et il est revenu à la préparation de la saison dans une condition physique nettement moins bonne. Il doit s’améliorer », a déclaré l’entraîneur du Real sur la télévision du club.

Silva était entré à la mi-temps contre Ferencvaros à la place de Brahim Diaz. À ce moment-là, les Merengue menaient déjà grâce à un but du jeune Mario Rivas, avant que Carlos Espi ne porte le score à 2-0 à la 49e minute. Le but de Budapest a été inscrit par Kenan Kodro.

Cela n’a toutefois pas empêché Mourinho d’avoir aussi des mots élogieux pour Silva. « C’est un joueur formidable, qui nous aide dans la construction du jeu lorsqu’il évolue plus bas, par exemple en sentinelle ou en relayeur », s’est enthousiasmé Mourinho. « Pendant le match, j’ai remarqué qu’il lui manquait un peu de puissance physique, et je l’ai avancé en numéro 10. Il peut aussi jouer à ce poste. Il peut être utilisé à trois ou quatre positions. »

Getty Images

Bernardo Silva quitte Manchester City après neuf ans

Silva, considéré comme le joueur absolument désiré par Mourinho, n’avait rejoint les Madrilènes que cet été, après l’expiration de son contrat à Manchester City au bout de neuf ans et de plus de 300 matches officiels. Au Real, il a signé un contrat jusqu’en 2028.

Pour les Merengue, la victoire contre Ferencvaros a été le premier succès de la préparation en amical. Début août, ils avaient fait match nul 2-2 contre la Fiorentina. Un autre match amical contre le Deportivo La Corogne est programmé mercredi prochain (12/08), avant le test face au FC Schalke 04 le dimanche suivant (16/08).

Le début des matches officiels des Madrilènes est quant à lui prévu le 22 août avec un déplacement chez l’Espanyol Barcelone.