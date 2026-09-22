Le dirigeant a réagi, après les remous ayant accompagné le derby madrilène entre l’Atlético et le Real, avec des mots forts à la critique massive qui avait été relayée en particulier par la chaîne du club Real Madrid TV ainsi que par des médias proches.

Au centre de l’indignation de Tebas se trouve, à ses yeux, l’entreprise systématique de déstabilisation menée par l’entourage du recordman d’Espagne. « Les porte-voix et la chaîne de télévision du régime commencent déjà à remettre en place le même vieux récit : la conspiration permanente », a écrit Tebas, avant de développer : « Si ce n’est pas Negreira, alors c’est l’arbitre. Si ce n’est pas ça, alors c’est parce qu’il n’est pas arbitre international. Chaque club peut avoir des matches dirigés par des arbitres internationaux et par d’autres qui ne le sont pas. Personne n’a le droit de choisir ses arbitres. »

Le dirigeant s’en est pris avec une énergie particulière à un communiqué du Real dans lequel la Liga était directement attaquée. Tebas a fermement rejeté l’idée selon laquelle les arbitres nuiraient prétendument « au business qui assure leur pain quotidien ». « Qu’est-ce qui est exactement demandé ici ? Que les matches soient dirigés en fonction des recettes, des audiences télévisées ou de l’écusson du club ? Voilà une curieuse manière de comprendre l’égalité dans la compétition », a déclaré Tebas.

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Quelles critiques le président de la Liga formule-t-il à l’égard du Real Madrid ?

Tebas n’a pas non plus laissé sans réponse la prétention des Blancos à constituer le socle déterminant de l’ensemble de la Liga : « Le Real Madrid a une importance énorme pour la Liga, mais affirmer que la Liga ne vaut rien sans lui témoigne d’un mépris envers les autres clubs, leurs supporters et leur histoire. La compétition n’appartient à personne. »

Derrière la rhétorique virulente des Madrilènes, le patron de la Liga soupçonne une manœuvre de diversion visant à détourner l’attention des lacunes sportives de l’équipe. « Affirmer que les arbitres sont dirigés contre le Real Madrid, c’est vivre dans une autre galaxie. Cette présentation sert de prétexte pour masquer d’autres insuffisances, clairement visibles lors de ces premiers matches de la saison », a déclaré Tebas, avant d’ajouter : « Il est plus facile de pointer une conspiration que d’expliquer ce qui se passe sur le terrain... Et ma position ne dépend pas de ma fonction : une erreur d’arbitrage ne prouve pas une conspiration, et même si elle se répète pendant des années, cela ne la rend pas vraie. »

Pour conclure sa prise de position, le président de la Liga a adressé un message sans équivoque aux dirigeants et aux supporters du Real : « ENLEVEZ VOTRE BANDEAU ! Nous sommes en septembre, et ils affirment déjà que la Liga a été manipulée. Plus personne de sensé ne croit encore à cette vieille excuse. »