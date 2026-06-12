Selon le journal portugais « Abola », les coéquipiers de Cristiano Ronaldo s'installeront dans un vaste complexe sportif durant la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Installé à West Palm Beach, en Floride, le groupe évoluera dans une atmosphère lourde et étouffante, où la chaleur intense peut rapidement compliquer la respiration.

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Les joueurs s’entraîneront ces prochains jours avec une température ressentie pouvant atteindre 45 °C.

Selon le journal A Bola, cette chaleur constituera « le premier défi de l’équipe de Roberto Martínez en matière d’adaptation ». La première séance est fixée au 13 juin à 18h45, heure locale (23h45 à Lisbonne). La séance sera ouverte au public et devrait attirer environ 200 membres de la communauté portugaise locale.

Des crocodiles à proximité

Le camp de la sélection portugaise est installé près d’un lac pittoresque où trois crocodiles ont été repérés ces dernières heures.

Le journal ajoute, sur le ton de la plaisanterie : « C’est un avertissement précoce indiquant que tout le monde ici doit rester concentré et ne manquer aucune passe. »

Si la faune locale impose le respect, le voisinage politique n’est pas en reste. À deux pas de Mar-a-Lago, la célèbre résidence estivale de Donald Trump, le dispositif sécuritaire évoque un film hollywoodien : gardes du corps et agents fédéraux en lunettes de soleil surveillent le moindre mouvement, y compris les oiseaux dans le ciel.

Au sujet de l’engouement populaire pour la star portugaise, « A Bola » ajoute : « L'effervescence a déjà commencé. Des supporters de différentes nationalités, des locaux en maillots de foot, des Sud-Américains résidents et des Européens en vacances déambulent autour des barrières avec une seule question sur les lèvres : quand Cristiano Ronaldo va-t-il arriver ? ».

Le Portugal entamera son parcours dans la Coupe du monde mercredi prochain face à la République démocratique du Congo, dans un groupe qui comprend également la Colombie et l’Ouzbékistan.