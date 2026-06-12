Selon le journal portugais « Abola », les coéquipiers de Cristiano Ronaldo s'installeront dans un vaste complexe sportif durant la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

À West Palm Beach, en Floride, l’atmosphère est lourde et étouffante ; respirer sous cette chaleur intense s’avère difficile.

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Ces prochains jours, les joueurs s’entraîneront dans une chaleur étouffante, avec des températures ressentie pouvant atteindre 45 °C.

Selon le journal A Bola, ce sera « le premier défi de l’équipe de Roberto Martínez en matière d’adaptation ». La première séance est fixée au 13 juin à 18 h 45, heure locale (23 h 45 à Lisbonne). La séance sera ouverte au public et devrait attirer environ 200 membres de la communauté portugaise locale.

Des crocodiles à proximité

Le camp de base, installé près d’un lac pittoresque, a même vu trois crocodiles faire une apparition ces dernières heures.

Le journal ajoute, sur le ton de la plaisanterie : « C’est un avertissement précoce indiquant que tout le monde ici doit rester concentré et ne manquer aucune passe. »

Et de poursuivre : « Si la faune locale impose le respect, le voisinage politique n’est pas en reste. À deux pas de Mar-a-Lago, la célèbre résidence estivale de Donald Trump, le dispositif sécuritaire évoque un film hollywoodien : gardes du corps et agents fédéraux en lunettes de soleil surveillent le moindre mouvement, y compris les oiseaux dans le ciel.

Concernant l’énorme engouement suscité par la star portugaise, « A Bola » ajoute : « L'effervescence a déjà commencé. Des supporters de différentes nationalités, des locaux en maillots de foot, des Sud-Américains résidant ici et des Européens en vacances déambulent autour des barrières avec une seule question sur les lèvres : quand Cristiano Ronaldo va-t-il arriver ? ».

Le Portugal entamera son parcours dans la Coupe du monde mercredi prochain face à la République démocratique du Congo, dans un groupe qui comprend également la Colombie et l’Ouzbékistan.