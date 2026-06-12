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Portugal 2026Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Dans une ambiance digne d’Hollywood, Cristiano Ronaldo partage l’affiche avec Trump et des crocodiles

Portugal vs République Démocratique du Congo
Portugal
République Démocratique du Congo
Coupe du monde
C. Ronaldo
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.

Tout le monde attend Cristiano.

Selon le journal portugais « Abola », les coéquipiers de Cristiano Ronaldo s'installeront dans un vaste complexe sportif durant la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

À West Palm Beach, en Floride, l’atmosphère est lourde et étouffante ; respirer sous cette chaleur intense s’avère difficile.

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Ces prochains jours, les joueurs s’entraîneront dans une chaleur étouffante, avec des températures ressentie pouvant atteindre 45 °C.

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Selon le journal A Bola, ce sera « le premier défi de l’équipe de Roberto Martínez en matière d’adaptation ». La première séance est fixée au 13 juin à 18 h 45, heure locale (23 h 45 à Lisbonne). La séance sera ouverte au public et devrait attirer environ 200 membres de la communauté portugaise locale.

Des crocodiles à proximité

Le camp de base, installé près d’un lac pittoresque, a même vu trois crocodiles faire une apparition ces dernières heures.

Le journal ajoute, sur le ton de la plaisanterie : « C’est un avertissement précoce indiquant que tout le monde ici doit rester concentré et ne manquer aucune passe. »

Et de poursuivre : « Si la faune locale impose le respect, le voisinage politique n’est pas en reste. À deux pas de Mar-a-Lago, la célèbre résidence estivale de Donald Trump, le dispositif sécuritaire évoque un film hollywoodien : gardes du corps et agents fédéraux en lunettes de soleil surveillent le moindre mouvement, y compris les oiseaux dans le ciel.

Concernant l’énorme engouement suscité par la star portugaise, « A Bola » ajoute : « L'effervescence a déjà commencé. Des supporters de différentes nationalités, des locaux en maillots de foot, des Sud-Américains résidant ici et des Européens en vacances déambulent autour des barrières avec une seule question sur les lèvres : quand Cristiano Ronaldo va-t-il arriver ? ».

Le Portugal entamera son parcours dans la Coupe du monde mercredi prochain face à la République démocratique du Congo, dans un groupe qui comprend également la Colombie et l’Ouzbékistan.

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