Rami Abbas, l'agent de la star égyptienne Mohamed Salah, alimente toujours les spéculations sur l'avenir de son joueur pour la saison prochaine, après avoir publié un nouveau tweet énigmatique.

Plusieurs médias avaient précédemment annoncé que l’attaquant avait trouvé un accord avec le club stambouliote de Beşiktaş pour un contrat d’une saison, prolongeable d’une année supplémentaire, moyennant un salaire annuel de 10 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de primes.

Au cœur de ces spéculations, Rami Abbas a publié un tweet sur son compte personnel sur le site « X », affirmant ne pas savoir pour quel club la star égyptienne évoluerait la saison prochaine.

Il a écrit : « Personnellement, je ne sais pas où Mohamed (Salah) jouera la saison prochaine, qu’est-ce que cela vous inspire ? ».

Certains observateurs y ont vu un démenti implicite aux rumeurs envoyant l’attaquant au club stambouliote.

Le joueur, qui cherche son septième club après les Maqawloon Al-Arab, le FC Bâle, Chelsea, la Fiorentina, l’AS Rome et surtout Liverpool, n’a donc pas encore tranché son avenir.

Avec les Reds, il a brillé de 2017 à 2026, décrochant deux titres de champion d’Angleterre et une Ligue des champions.