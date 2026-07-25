Khaled Al-Ghamdi, le président d'Al-Ahli, en Arabie saoudite, a officiellement annoncé son départ de son poste par un message émouvant publié sur son compte personnel du réseau social « X ».

Al-Ghamdi a écrit : « Chers supporters d'Al-Ahli, après mon parcours à la tête du conseil d'administration de cette grande entité durant les trois années écoulées, dont je suis fier et honoré dans ma carrière professionnelle ».

Il a ajouté : « J'annonce aujourd'hui ma démission de la présidence du club Al-Ahli, un parcours qui a connu de nombreux défis et de nombreuses réussites, dont les plus marquantes sont la conquête de deux titres consécutifs de l'AFC Champions League Elite, ainsi que de la Supercoupe d'Arabie saoudite ».

Et de poursuivre : « Tous mes remerciements aux membres du conseil d'administration, au Fonds public d'investissement, au personnel du club, à ses joueurs, aux staffs technique et administratif, à l'association des supporters du club, et à tous ceux qui nous ont soutenus ou qui ont été en désaccord avec nous par souci du bien de l'entité ».

Il a enchaîné : « Quant à vous, supporters du club Al-Ahli, vous avez toujours été le soutien et le partenaire de chaque réussite. Merci pour votre confiance et votre appui, et ne m'oubliez pas dans vos bonnes prières, car tout ce qui a été accompli l'a été grâce à Dieu d'abord, puis grâce à votre immense soutien ».

Il a conclu : « Aujourd'hui je quitte ce poste, et Al-Ahli demeure fier de son histoire et de ses supporters, avec ma pleine conviction qu'il est capable de poursuivre le succès et d'en accomplir davantage dans toutes les compétitions à l'avenir. Merci à Al-Ahli et à ses fidèles supporters ».

Des rapports de presse avaient confirmé, un peu plus tôt, que Khaled Al-Ghamdi allait démissionner de son poste de président d'Al-Ahli afin de présenter sa candidature à la présidence de la Fédération saoudienne de football, en remplacement de Yasser Al-Misehal.

Al-Ghamdi partira après 3 années riches en réalisations dans l'histoire d'Al-Ahli, l'équipe ayant été sacrée sous son mandat à deux reprises de l'AFC Champions League Elite, ainsi que de la Supercoupe d'Arabie saoudite pour la première fois après 9 ans d'absence.