Dans un match épique, le FC Barcelone se hisse en finale de la Ligue des champions

L'équipe de handball de Barcelone s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions 2026 après une victoire spectaculaire 37-32 aux dépens du club danois d'Aalborg, samedi soir, à l'issue d'une prolongation haletante.

À quarante secondes de l’élimination, alors que le score était de 28-28, les Catalans ont su gérer la tension de manière remarquable pour inscrire neuf buts en dix minutes malgré la fatigue accumulée. Un exploit qui les envoie à Berlin, où la finale est programmée dimanche à 18 heures. un parcours historique qui porte les Blaugrana à leur cinquième finale de Ligue des champions depuis l’édition 2020, perdue face au Kiel allemand.

Dominateur la majeure partie de la rencontre, le club catalan a inscrit quatre buts consécutifs en seconde période, contraignant l’entraîneur danois Simon Dahl à jouer le tout pour le tout en attaquant à sept contre six et en abandonnant son gardien. une audace tactique payante… temporairement, qui a permis aux Danois de rester dans le match.

Bien qu’Aalborg n’ait pas réussi à renverser complètement la vapeur, cette stratégie a permis de bloquer l’écart. les Blaugranas ont alors multiplié les pertes de balle et concédé de nombreuses contres-attaques, faute d’un repli défensif suffisant. Malgré les arrêts décisifs du gardien catalan Nielsen, il ne put repousser toutes les incursions danoises.

Le moment décisif

Le moment le plus dramatique survient lors de l’avant-dernière action du temps réglementaire, alors que le score est de 28-28, lorsque Barcelone perd le ballon alors que l’ailier Njesan fonce vers le but danois. Aalborg, battu deux fois en finale par le Barça, dont la dernière d’un seul but, a alors une occasion en or de changer son destin. Mais la longue séquence offensive qui suit, les deux équipes ont alors demandé un temps mort. Au terme d’une séquence interminable, le joueur danois a commis une erreur grossière en ne tirant pas au but, et la rencontre s’est prolongée.

L’explosion en prolongation

Alors que tout semblait sourire aux Danois, le gardien Yank a sorti le grand jeu avec plusieurs arrêts décisifs. Fradie a brillé dans la construction, Fabregas a été omniprésent défensivement et offensivement, McCook a fait mouche de loin, tandis que Gómez, véritable sniper, a inscrit neuf buts en dix minutes, concluant une rafle offensive sans précédent qui a définitivement scellé l’issue de la rencontre.