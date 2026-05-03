Patrick Kluivert, ancien buteur emblématique du FC Barcelone, livre son pronostic pour le « Clásico » entre le FC Barcelone et le Real Madrid et dévoile son favori pour remporter la Ligue des champions cette saison.

Dimanche, au Spotify Camp Nou, le Barça reçoit le Real pour le choc de la 35^e journée et pourrait même être sacré champion dès cette rencontre.

Avec 88 points en 34 journées, contre 74 pour les Madrilènes qui comptent toutefois un match en moins, les Blaugranas pourraient être sacrés dès ce week-end : soit en cas de faux pas du Real face à l’Espanyol, soit en cas de match nul dans le Clásico.

Même privé de sa jeune star Lamine Yamal, le Barça l’emportera, assure l’ancien buteur, qui s’exprimait sur Koora.

L’ancienne star néerlandaise ajoute que « le Barça sera champion d’Espagne cette saison même s’il ne gagne pas le Clásico ».

Kluivert, qui a porté le maillot blaugrana de 1998 à 2004, totalise 257 matchs et 184 participations à des buts (122 réalisations, 62 passes décisives), dont 13 Clásicos ponctués de 3 buts et 4 passes.

Interrogé sur l’incapacité du club à remporter la Ligue des champions depuis onze ans malgré plusieurs sacres nationaux, l’ancien international néerlandais a pointé la progression des cadors européens.

« Le niveau des autres équipes en Europe est également élevé. Barcelone pratique un football magnifique, mais les équipes anglaises progressent, tout comme le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain », a-t-il expliqué.

Il précise : « En Liga, Barcelone affronte des équipes qu’il connaît bien, tandis qu’en Ligue des champions, il croise des joueurs aux styles et aux qualités très différents ; c’est donc une compétition totalement autre. »

Interrogé sur l’élimination du Barça par l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, il a analysé : « Les deux équipes se valent et se connaissent parfaitement. L’Atlético a gagné 4-0 à Madrid, Barcelone a répondu 3-0 à domicile. C’est surprenant, mais c’est ça le football, et c’est aussi ce qui en fait la beauté. »

Un nouveau titre pour le PSG.

Interrogé sur ses pronostics en Ligue des champions, Kluivert, vainqueur de la « Coupe aux grandes oreilles » avec l’Ajax en 1994-1995, a affirmé : « Le Paris Saint-Germain a réalisé une excellente saison l’an dernier et a remporté le titre ; cette année, il figure parmi les favoris, aux côtés du Bayern Munich. »

L’ancien directeur sportif du club parisien a ajouté : « Je pense que le vainqueur de la double confrontation entre le PSG et le Bayern remportera la Ligue des champions, et selon moi, Paris est en mesure de conserver son titre. »

Le club de la capitale a d’ailleurs déjà franchi un cap en s’imposant 5-4 au Parc des Princes lors de la demi-finale aller, et les deux formations se retrouveront en Allemagne mercredi prochain pour le retour.

Le vainqueur de cette affiche disputera la finale face au lauréat de l’autre demi-finale, qui oppose l’Atlético de Madrid à Arsenal. Les deux formations se sont séparées sur un score de parité 1-1 mercredi dernier à Madrid et se retrouveront pour le match retour à Londres mardi.

Ne manquez pas l’intégralité de l’interview de Kluivert avec Koora.