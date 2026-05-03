Patrick Kluivert, ancien buteur emblématique du FC Barcelone, livre son pronostic pour le « Clásico » entre le FC Barcelone et le Real Madrid et dévoile son favori pour remporter la Ligue des champions cette saison.

Barcelone reçoit son rival, le Real Madrid, dimanche prochain au stade Spotify Camp Nou pour le choc de la 35e journée de Liga, et les Blaugranas semblent proches du sacre.

Même privé de sa jeune star Lamine Yamal, le Barça l’emportera, a-t-il affirmé dans un entretien accordé à Koora.

L’ancienne star néerlandaise assure même que « le Barça sera champion d’Espagne cette saison, qu’il gagne ou non le Clásico ».

Kluivert, qui a porté le maillot blaugrana de 1998 à 2004 (257 matchs, 184 buts dont 122 marqués et 62 passes décisives), a disputé 13 Clásicos au cours desquels il a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives.

Interrogé sur l’incapacité du club à remporter la Ligue des champions depuis onze ans malgré plusieurs sacres nationaux, l’ancien international néerlandais a pointé la progression des cadors européens.

« Le niveau des autres équipes en Europe est également élevé. Barcelone pratique un football magnifique, mais les équipes anglaises progressent, tout comme le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain », a-t-il expliqué.

Il précise : « En Liga, le Barça affronte des adversaires qu’il connaît par cœur, alors qu’en Ligue des champions, il croise des joueurs aux styles et aux qualités très différents ; c’est donc une compétition à part. »

Interrogé sur l’élimination du Barça par l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, il a analysé : « Les deux équipes se valent et se connaissent parfaitement. L’Atlético a gagné 4-0 à Madrid, puis Barcelone a répondu 3-0 à domicile. C’est surprenant, mais c’est ça le football, et c’est aussi ce qui en fait la beauté. »

Un nouveau titre pour le PSG

Interrogé sur le futur vainqueur de la Ligue des champions, Kluivert – lauréat de la « Coupe aux grandes oreilles » avec l’Ajax en 1994-1995 – répond : « Le Paris Saint-Germain a réalisé une saison exceptionnelle l’an dernier et a remporté le titre. Cette année, il figure parmi les favoris avec le Bayern Munich. »

L’ancien directeur sportif du club parisien conclut : « Celui qui gagnera le duel entre le PSG et le Bayern remportera la Ligue des champions, et selon moi, Paris est en mesure de conserver son titre. »

Le Paris Saint-Germain a signé une victoire spectaculaire 5-4 face au Bayern Munich, mardi dernier au Parc des Princes, lors de la demi-finale aller de la compétition. Les deux formations se retrouveront en Allemagne mercredi prochain pour le match retour.

Le vainqueur de cette double confrontation accédera à la finale pour y affronter le lauréat de l’autre demi-finale, qui oppose l’Atlético de Madrid à Arsenal. Mercedi dernier, les deux formations ont partagé les points (1-1) à Madrid et se retrouveront à Londres mardi prochain pour le match retour.

Ne manquez pas l’intégralité de l’interview de Kluivert avec Koora.