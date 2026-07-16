La presse argentine a célébré la qualification de l’Albiceleste pour la finale de la Coupe du monde 2026, après avoir renversé l’Angleterre (2-1) en demi-finale. Les joueurs de Lionel Scaloni, tenants du titre, défieront l’Espagne pour un nouveau sacre.

Les unes des journaux regorgeaient de titres glorifiant la personnalité de l’équipe et son esprit de combativité, tandis que Lionel Messi occupait le devant de la scène en tant que star ayant mené l’Argentine à sa deuxième finale consécutive en Coupe du monde.

L’Albiceleste vise un quatrième sacre mondial qui l’alignerait au palmarès de l’Italie et de l’Allemagne.

« Champions… Une remontée historique »

Le journal Olé a célébré cet exploit avec un gros titre proclamant : « Des champions… une remontée historique », en référence au retour spectaculaire réalisé par l’équipe argentine après avoir été menée par l’Angleterre.

Le quotidien ne s’est pas contenté de saluer la performance des hommes de Lionel Scaloni, il a aussi adressé un clin d’œil ironique à la sélection anglaise avec ce sous-titre : « Adieu, l’Angleterre ».

Elle a également mis en avant le leadership de Lionel Messi, soulignant que le capitaine avait été le moteur de la Albiceleste vers la finale et que le groupe avait fait preuve d’un caractère exceptionnel ainsi que d’une capacité remarquable à inverser la tendance malgré son retard au score.

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La ténacité a fait la différence.

De son côté, Clarín salue l’« immense ténacité » des joueurs argentins, estimant que cette victoire n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une détermination à ne rien lâcher jusqu’aux derniers instants.

Le quotidien a insisté sur le mental et la combativité de l’Albiceleste, facteurs clés du renversement de situation et de la qualification en finale.

Messi en vedette

De son côté, La Capital a placé en une une photo de Lionel Messi porté en triomphe par ses coéquipiers après le coup de sifflet final, une image qui résume l’ampleur de la joie provoquée par cette qualification.

Le quotidien a qualifié cette performance de « remontada historique », estimant que l’Albiceleste avait donné une leçon de football et de courage à l’Angleterre en refusant de baisser les bras et en transformant un déficit en victoire synonyme de deuxième finale consécutive en Coupe du monde.